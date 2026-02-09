Le trophée de la Coupe du Monde de football vient parader à Paris le 10 février sur les Champs-Elysées

L’occasion d’un tête-à-tête exceptionnel avec la Coupe du Monde, la vraie, et ses plus de 6 kilos d’or massif.

A quatre mois du coup d’envoi de la Coupe du monde de football, qui se tient du 11 juin au 19 juillet entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, le fameux trophée soulevé deux fois par Didier Deschamps sera présenté à Paris pour une occasion unique de l’approcher !

Ça se passera le 19 février sur les Champs-Élysées, où Coca-Cola, sponsor historique de l’événement, installera le Trophée Original au cœur du magasin adidas Home of Sport, et organise un jeu-concours pour vivre, comme Didier, un moment privilégié en tête-à-tête avec la Coupe du monde, la vraie, et ses plus de 6 kilos d’or massif.

Des invitations étaient à gagner sur l'application Coca-Cola mais il reste une chance pour les autres en se pointant les premiers lors de l’ouverture, dès 19h à l’entrée du magasin adidas Home of Sport. Premiers arrivés, premiers selfies !

Quand ? le 10 février, de 19h à 20h30.

Où ? 88 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e.

Combien ? gratuit.