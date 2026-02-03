Inscrivez-vous
La NFL débarque à Paris et va organiser un premier match cette année au Stade de France

Avec cette première, la ligue de football américain poursuit sa stratégie d’expansion en France.

Écrit par
Smael Bouaici
NFL Paris
NFL
Paris va accueillir un match de NFL pour la première fois ! La célèbre ligue de football américain a annoncé lundi 2 février la tenue d’un match de saison régulière à l’automne 2026 au Stade de France, entre les New Orleans Saints et un adversaire encore non désigné.

Avec cette annonce réalisée quelques jours avant le Super Bowl (qui se tient dimanche avec Bad Bunny pour un très attendu halftime show), la NFL poursuit sa stratégie d’expansion, avec déjà 62 matchs disputés hors des États-Unis. La ligue a d’ailleurs annoncé sept autres rencontres délocalisées, à Rio de Janeiro, Munich, Madrid, Londres et Melbourne, une première aussi en Australie.

Plus qu’un match, le Stade de France, dont la gestion est désormais assurée par GL Events avec l’objectif d’en faire une “destination événementielle”, accueillera “un mini-Super Bowl”, avec une semaine d’activités et d’évènements pour faire monter la pression en amont, et un spectacle à la mi-temps, comme le grand !

Quand ? à l’automne 2026, date à venir.
Où ? Stade de France, Saint-Denis.

