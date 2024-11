6 films pour prolonger le malaise de "The Substance"

Vous avez vu The Substance, le film de Coralie Fargeat, et, non seulement vous n’avez pas rendu vos pop-corns dans la nuque de votre voisin de devant au cinéma, mais vous vous êtes découvert une passion pour les histoires de corruption des âmes et des corps, de critique acerbe du culte de la beauté et des chairs contrariées ? Voilà d'autres films à vous mettre sous les rétines.

Le Portrait de Dorian Gray d’Albert Lewin (1945)

© Warner Bros Le Portrait de Dorian Gray

À Londres, au XIXe siècle, un séduisant dandy ne vieillit plus : c’est une peinture de lui qui se dégrade peu à peu en parallèle de son avilissement moral. Le roman d’Oscar Wilde se trouve ici brillamment adapté dans un film mêlant noir et blanc et couleur. Certes, il n’y a pas de bain de sang, mais la bonne société victorienne, pourrissante sous les velours et les taffetas, s’avère tout autant dérangeante.

Où ? À la Cinémathèque le 30/11 en version restaurée.

Society de Brian Yuzna (1989)

© Brian Yuzna Society

Sous la fine peau de respectabilité que cache la haute bourgeoisie de Beverly Hills ? C’est ce que va découvrir (dans la douleur) le héros de cette série B gore, étrange et inclassable, mais plus politique que bien des gros budgets. Mention spéciale à Screaming Mad George, le maquilleur en charge des effets spéciaux les plus inventifs et fous de la décennie !

Où ? Blu-ray chez Ecstasy of Films.

Pieles d’Eduardo Casanova (2017)

© Eduardo Casanova Pieles

Avec une photo pop digne d’un Wes Anderson printanier, ce film espagnol s’avère être une farce autour de la figure du "monstre", plus noire que l’âme de Bruno Retailleau : déformations physiques grotesques des personnages qui se débattent pour exister, abjection des comportements des « normaux »… Personne n’en sort indemne.

Où ? Sur Netflix.

Grave de Julia Ducournau (2016)

© Julia Ducournau Grave

Avant Coralie Fargeat, Julia Ducournau avait déjà bien défriché le body horror avec l’histoire de cette étudiante vétérinaire et ses penchants un peu particuliers. Un film mordant (lol) et féministe sur les liens du sang et la nature humaine.

Où ? À louer sur les plateformes.

Chromosome 3 de David Cronenberg (1979)

© David Cronenberg Chromosome 3

Une sélection sur l’horreur viscérale sans Cronenberg serait un mensonge ! Foncez donc sur ce Chromosome 3, sorti juste avant Scanners, son premier succès. L’abord peut s’avérer rude et la photo peu glamour, mais on y retrouve tous les marqueurs du maître canadien : le corps comme matrice de l’angoisse, la folie qui affleure et, parfois, de l’hémoglobine en jets artériels.

Où ? À louer sur les plateformes.

Audition de Takashi Miike (1999)

© Takashi Miike Audition

Un sommet dans le malaise sur pellicule où le réalisateur japonais se délecte de nous balader entre comédie romantique et critique patriarcale avant de nous crucifier à notre siège avec une fin d’une violence insensée. Bon courage si vous aimez l’acupuncture.

Où ? À louer sur les plateformes.