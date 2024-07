Les 12 meilleurs plans pour danser à Paris pendant les JO

Tous ces athlètes qui courent, sautent et se dépassent, ça donne envie de s’agiter à son tour, non ? Saviez-vous qu’on pouvait perdre entre 200 et 400 calories par heure rien qu’en dansant “modérément” ? Imaginez en ajoutant des DJ motivants, du soleil, et un verre plein à porter avec un seul bras sans renverser : on ne serait plus très loin de la forme olympique. Et voici justement nos 12 meilleurs plans pour danser durant cette quinzaine !

Finir dans un after tout en queer après la cérémonie d'ouverture

Après la cérémonie d’ouverture, le défilé continuera avec le drapeau arc-en-ciel brandi chez Virage, cette friche installée sous le périph dans le 17e. Ce vendredi, on assistera à la première soirée en collab de Barbi(e)turix et Flash Cocotte, soit les deux crews queers majeurs de Paris ces quinze dernières années. Un passe-passe qui devrait faire la part belle aux sonorités acid house avec derrière les decks Rag, Pepiita ou Claude Emmanuelle.

Où ? 26 rue Hélène-et-François-Missoffe, Paris 17e.

La team Cracki en mode full house au Mazette le 27 juillet

“Travailler moins pour vivre mieux”, c’est le thème de la 4e édition de JourNuit, le concept lancé par Mazette pour réfléchir en plus de faire la fête. Pour ambiancer cet après-midi au soleil alors que la Seine résonnera toujours de la cérémonie olympique de la veille, la team du label Cracki s’est réunie pour explorer toutes les facettes de la house, une musique taillée pour l’oisiveté.

Où ? Mazette, port de la Rapée, Paris 12e.

Quand ? 27 juillet, de 14h à 23h.

Combien ? 9 €-12 € gratuit avant 18h.

Une soirée avec un DJ légendaire dans un club légendaire

Le club über-branché le Silencio tombe dans la frénésie olympique avec un DJ set toute la nuit du pape de la house de Chicago, Derrick Carter (plutôt rare sous nos latitudes). Soignez votre attitude pour passer la porte ! Entrée 15 €.

Où ? 142 Rue Montmartre, Paris 2e

Danser le reggaeton sur la Seine

Quarante-huit heures après la cérémonie d’ouverture, la Seine gardera le flow avec une soirée reggaeton au Mazette, la barge logée port de la Rapée. A la barre de ce Domingo de Perreo, le gang de JetLag qui explorera les musiques latines dans toute leur diversité sur deux dancefloors, dont un sous le soleil, sans doute à côté de supporters anglais rougeoyants.

Où ? au Mazette, 69 port de la Rapée, Paris 13e.

Quand ? de 16h à minuit.

Combien ? 6 €

© Le Mazette

Laurent Garnier et ses copains au Km25 le 3 août

Ce n’est pas encore la retraite mais il l’a annoncé : il s’agit des derniers tours de piste pour Laurent Garnier, qui a bien compris que la vie, c’était bien plus vivable avec des copains. C’est pourquoi il n’accepte plus que des dates pour se faire plaisir. Ce sera clairement le cas ce 3 août sous le périph au Km25, le club en plein air tenu par son copain Electric Rescue, pour un mix entre copains avec Works Of Intent et Voltaire, autour de son label Cod3 QR. Si si la famille.

Où ? Kilomètre25, 8 boulevard Macdonald, Paris 19e.

Quand ? 3 août, de minuit à 7h.

Combien ? 25 €.

Un open air dans la Prairie du Canal le 3 août

“Petits prix et maxi fun”, le slogan de la Prairie du Canal, la ferme urbaine posée le long du canal de l’Ourcq, a de quoi aguicher. Et c’est vrai que cet open air du samedi aprèm, devenu un classique de l’été parisien, est particulièrement chill. Ce sera le cas aussi dans les enceintes avec les trouvailles du crew de diggers Lorem Ipsum en journée, tandis que le coucher de soleil sera rythmé les bras en l’air par la house toujours soulful de la DJ Mira Lo.

Où ? La Prairie du Canal 55 rue de Paris, 93000 Bobigny.

Quand ? 3 août, de 15h à 22h.

Combien ? 6-11 €.

L’open air culinaire du Mazette le 3 août

Chez Time Out, on adore manger, on adore danser, et on adore bronzer. Vous nous retrouverez donc sans doute sur le pont de la barge Mazette pour cet open air culinaire proposé par l’agence/média qui aime la fête Dure Vie, en association avec le bar à vins du passage Saint-Sébastien Au Passage. En plus, c’est Hugo LX, un des meilleurs spécialistes de la house sur la place parisienne, qui cuisinera aux platines.

Où ? Mazette, port de la Rapée, Paris 12e.

Quand ? 3 août, de 14h à 23h.

Combien ? 9 €-12 € gratuit avant 18h.

La fête internationale de DJ Kasbah au Barboteur le 10 août

Ça fait trois ans que DJ Kasbah explore les musiques de fête de New York à Alger avec Nowadays Records, qui a sorti en mai dernier son album Blédard.es de France entre darbouka, mezoued et house music. Au Canal Barboteur ce samedi sur les quais de l’Ourcq, il s’associe à Shimon, DJ et trompettiste résident du KaterBlau à Berlin qui apportera son sens de la fête.

Où ? Canal Barboteur, 9 quai du Lot, Paris 19e.

Quand ? 10 août, de 16h à minuit.

Combien ? gratuit.

© Canal Barboteur

Le b2b entre Tatyana Jane et U.R. Trax à Virage le 9 août

Alors qu’on voit de plus en plus de DJ réputés associés aux platines le temps d’une soirée, Virage réussit un joli coup en programmant un back to back entre deux des nouvelles queens du DJing français, U.R. Trax et Tatyana Jane. Et comme ça ne suffisait pas, on trouve aussi sur ce line-up 100 % féminin les noms de Lisa More et Vanille, toutes deux pleines de promesses.

Où ? Virage, 26 rue Hélène-et-François-Missoffe, Paris 17e.

Quand ? 9 août, de 23h30 à 7h.

Combien ? 15-20 €.

Le sorcier de la techno japonaise DJ Nobu au Silencio le 10 août

C’est un petit pari que prend le Silencio en invitant le roi de la techno mentale DJ Nobu. Il sera en tout cas intéressant de voir l’effet de ses boucles hypnotiques sur ce dancefloor généralement plus prompt à tomber dans l’euphorie. Et comme, dans le cadre de sa programmation olympique, l’entrée du Silencio est exceptionnellement payante avec des préventes, ça devrait être beaucoup plus facile que d’habitude d’y entrer.

Où ? Silencio, Paris 19e.

Quand ? 10 août, de 23h à 6h.

Combien ? gratuit.

L’apéro de La CREOLE à la Gaîté Lyrique le 8 août

Pour son premier été aux commandes de la Gaîté lyrique, la nouvelle équipe a clairement voulu accentuer la dimension festive. Dans sa prog “La Gaîté l’été”, le musée expose la vista musicale des crews parisiens avec son format Jeudi Collectif. Ce jeudi 8 août, ce sera au tour de La CREOLE, qui mène depuis six ans un mouvement de fusion culturel inédit à Paris (comme on vous le raconte dans cet article).

Où ? Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, Paris 3e.

Quand ? 8 août, à partir de 18h.

Combien ? gratuit.

Le fan zoo de la Station le 9 août

Pour les JO, la Station, club de la porte d’Aubervilliers pas vraiment connu pour ses concessions mainstream, se transforme en fan zone ! Enfin, en “fan zoo” en fait, entre biergarten et dancefloor, sorte d’îlot alternatif dans un monde de sportifs. Aux platines ce 9 août, Corbeille Dallas, la DA de Fawa juste à côté, et notre Theo Pareush national alias Soul Edifice pour un set de techno qui grince.

Où ? la Station, 29 avenue de la Porte-d’Aubervilliers, Paris 19e.

Quand ? 9 août, minuit-6h.

Combien ? 15 €.

L’open air du Djoon au parc de Choisy

Le club le plus soulful de Paris s’offre une session hors de ses murs de brique et délocalise son DJ booth au parc de Choisy, près du métro de Tolbiac, pas loin de la maison mère dans le 13e arrondissement. Un après-midi gratuit en open air à chiller et danser sur de la house, du disco ou du funk, on a vu pire comme samedi.

Où ? parc de Choisy, 128 avenue de Choisy, Paris 13e.

Quand ? 10 août, de 15h à 23h.

Combien ? gratuit.