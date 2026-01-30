Les 5 nouvelles expositions qui vont faire l’actualité dans les musées parisiens en février 2025

En plus du Nouvel An lunaire, du Ramadan, de la Chandeleur, de la Saint Valentin et des matchs des Six-Nations, ce mois de février 2025 propose aussi une belle brochette d’expos !

Face au ciel, Paul Huet en son temps, au musée de la Vie romantique

© Paul Huet

Ce n’est sans doute pas un hasard si le musée de la Vie romantique a choisi de rouvrir ses portes le 14 février 2026, après 17 mois de travaux. On pourra alors redécouvrir la maison et les ateliers d’Ary Scheffer post-restauration, avec un nouveau parcours pour les collections permanentes mais aussi une exposition présentant l’œuvre de Paul Huet. Influencé par Turner et Constable, ce précurseur oublié de la peinture de paysage romantique en France gagne à être connu, comme le prouvent ses majestueuses représentations du ciel qui seront mises en regard de tableaux de ses contemporains.



Quand ? Du 14 février au 30 août 2026

Où ? musée de la Vie romantique, 16 rue Chaptal, Paris 9e

Martin Parr. Global Warning, au Jeu de Paume

Benidorm, Espagne, 1997. © Martin Parr / Magnum Photos

Préparée avec l’aide du photographe britannique (notre interview de l'artiste parue en 2023) avant sa disparition le 6 décembre dernier, l’expositionMartin Parr. Global Warning au Jeu de Paume se propose de revisiter son œuvre depuis les années 70“à l’aune du désordre généralisé de notre époque”. Portraitiste des temps modernes ayant écumé les cinq continents, Parr s’est fait le témoin de l’impact de l’Homme sur la nature, capturant ses congénères avec un regard critique teinté d’ironie. Une vaste exposition rassemblant près de 180 œuvres qui sera l’occasion de rendre hommage à l’un des plus grands noms de la photographie contemporaine.



Quand ?Du 30 janvier au 24 mai 2026

Où ? Jeu de Paume, 1 place de la Concorde, Paris 8e

Restos Routiers, Guillaume Blot à La Montgolfière Canal

© GUILLAUME BLOT

Ils s’appellent Le Torpédo, Chez Mimi ou La Grande Romanie. On y trouve des parkings géants, des macédoines au surimi, des baby-foot, des douches et une chaleur humaine qui tient plus du feu de camp que de la station-service. Le photographe Guillaume Blot a roulé sa bosse dans plus de 120 restos routiers à travers la France. Ce travail au long cours est aujourd’hui présenté à La Montgolfière Canal à travers une exposition consacrée à ces lieux à part. Une cartographie sensible des nationales et départementales, faite de portraits, de scènes de vie et de détails « saisis à hauteur de table », loin des aires standardisées et des repas expédiés à la va-vite.



Quand ? du 5 février au 26 mars 2026

Où ? La Montgolfière Canal 25 rue Yves Toudic, Paris 10e

American Images, Dana Lixenberg à la MEP

© Rineke Dijkstra/MEP

Cette première rétrospective parisienne de Dana Lixenberg rend hommage à une observatrice de la matrice états-unienne, un pays où elle s’est installée en 1989. On y découvrira ses nombreux portraits de musiciens réalisés à la chambre pour les plus grands magazines américains, de Whitney Houston à Iggy Pop en passant par Notorious BIG ou encore Tupac Shakur mais aussi ceux, des anonymes des cités du quartier de Watts, à Los Angeles…

Quand ? du 11 février au 24 mai 2026.

Où ? Maison européenne de la photographie, 5-7 rue de Fourcy, Paris 4e.

Echoes of the Past, Scotty Ramon à la galerie Ruttkowski

Kid Cudi/Ruttkowski

Après la musique, où il brille en tant que rappeur depuis son tube “Day 'N' Nite”, la mode (ami de Virgil Abloh, il a lancé sa marque Members of the Rage il y a deux ans), Kid Cudi s’est redécouvert depuis une année, une passion pour la peinture, alors qu’il se voyait bien, enfant, devenir dessinateur de BD. Sous l’alias Scotty Ramon, il peint Max, un alter ego dans différentes situations oniriques qui évoquent, comme souvent chez lui, les maux de l’esprit.

Quand ? du 31 janvier au 1er mars 2026.

Où ? galerie Ruttkowski 8 rue Charlot, Paris 3e.