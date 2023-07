Les 5 plans incontournables à voir pendant Paris l’été 2023

C’est tous les étés le même cirque. Alors que les Méridionaux la ramènent avec leur Festival d’Avignon, au-dessus de la Loire, à Paris, on répond avec un autre monument du spectacle vivant : Paris l’été. Pour sa 33e édition, le festival, qui se tiendra du 10 au 30 juillet, investira comme à chaque millésime des dizaines de salles et lieux dans Paris et sa banlieue, entre théâtre, performance ou cirque. Si plusieurs événements phares (Static Shot au Louvre ; Contes et légendes au 104) sont déjà complets, on vous file les cinq créations qui vont secouer Paris l’été cette année.

Roue de Charon

Vous avez toujours rêvé d’un trip au Burning Man ? Du 11 au 30 juillet, Charon, la grande roue de Peter Hudson emblématique du festival américain, viendra squatter le pavé parisien lors de Paris l’été. Créée en 2011 pour le Burning Man, la sculpture cinétique XXL symbolise Charon, gondolier issu de la mythologie grecque dont le boulot consistait à transporter les âmes au royaume des morts. Culminant à 10 mètres de haut, elle est ornée de 20 squelettes que les passants seront invités à faire danser en tournant la roue. Une roue qui s’illumine une fois la nuit tombée – la fameuse salsa du démon !

Quand ? Du 11 au 30 juillet 2023.

Où ? Place de la Fontaine-aux-Lions, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

© Peter Hudson Artist Page 'Roue de Charon' au festival Burning Man.

Impact d'une course

Impact d’une course dans 3, 2, 1… Tricotée par la compagnie helvète La Horde dans les Pavés, cette création entremêle musique, cirque et parkour. Pendant une heure, les spectateurs suivent – littéralement – les tribulations acrobatiques d’une demi-dizaine de personnes dans l’espace public (à Pantin, Ivry et d’autres lieux franciliens), le tout mis en musique par un musicien tendance afrobeat qui leur colle frénétiquement au derrière. La performance est réglée à la seconde près, le rythme s’accélère progressivement avant une clôture en forme d’explosion. Prêt pour l’impact ?

Quand ? Le 12, 14, 16, 26, 28 et 30 juillet 2023.

Où ? Dans plusieurs lieux à Paris et en banlieue.

© La Horde dans les pavés

Mes Parents

Paris l’été en mode “Que la famille”. A la Villette, l’auteur et metteur en scène Mohamed El Khatib va plonger les spectateurs dans une ambiance de fin de repas où ça sort les photos souvenirs. Pour construire Mes Parents, El Khatib s’est entouré de ses anciennes ouailles rencontrées au TNB (Théâtre national de Bretagne). En s’appuyant sur des textes écrits autour de leurs liens avec leurs propres parents, il nous plonge dans les années 1970-1980 avec plein de second degré mais sans moquerie. Pensez à demander un mot à vos parents pour venir.

Quand ? Les 18, 19, 20 juillet 2023, à 20h.

Où ? Théâtre Paris Villette, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

© Yohanne Lamoulère

Beat by Bits



Une expérience techno s’apprête à secouer la capitale. Pour cette cuvée de Paris l’été, la chorégraphe allemande Paula Rosolen sort du club pour présenter Beat by Bits, une version à l’air libre de 16 BIT, sa création imaginée autour de l’expérience collective du club. Sur le parvis de l’hôtel de ville, devant Notre-Dame et sur les berges de Seine, les spectateurs verront une troupe de danseurs sapée en lutteurs s’ébranler frénétiquement sur de la musique électronique. Un charivari clubbesque pour scotcher visuellement tout en tapant du pied.

Quand ? Les 27, 28 et 29 juillet 2023, à 19h.

Où ? Parvis de Notre-Dame de Paris, place de l’Hôtel-de-Ville, Paris 4e. Berges de Seine, port Solférino, Paris 7e.

© PAULA ROSOLEN / HAPTIC HIDE

Fuck Me



S’ils nous ont piqué notre troisième étoile, les Argentins vont remonter dans notre cœur en nous prêtant Marina Otero ! Figure des marges argentines, la chorégraphe viendra secouer les spectateurs avec Fuck Me. Dans cette fresque survoltée, imaginée alors qu’elle était malade et alitée pendant plusieurs mois, Marina Otero se place en majesté au milieu de cinq danseurs hommes (ils finissent sans chemise et sans pantalon, vous êtes prévenu), « les [observant] prêter leur corps à [sa] cause narcissique ». Marina Oterocentrée.

Quand ? Les 19, 20 et 21 juillet 2023, à 22h.

Où ? Lycée Jacques-Decour, 12 avenue Trudaine, Paris 9e.