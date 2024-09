Les bars à cocktails de Paris les plus attendus de la rentrée 2024

Après une période de relative accalmie post-Covid, Paris frétille de nouveau du shaker en cette rentrée 2024 et ça fait plaisir. Noctambule, gastronome ou monomaniaque du produit, il y en aura pour tous les goûts ! Santé !

Harmony

La nuit ne sert pas qu’à dormir pour Arnaud Scotty. L’ex du Lipstick et du Syndicat ouvre son lieu de nuit aux amateurs de cocktails, mais pas seulement. Débuts de soirée en mode chill dans ce grand bar d’angle (avec deux adresses !), puis ambiance festive et inclusive aux rythmes hip-hop/R&B 90-2000. Carte de dix drinks classiques réinterprétés + cinq highballs pour « noctambulles ». Et grignotte afro-caribéenne pour les faims de nuit.



Quand ? A partir du 2 octobre. Du mercredi au samedi, de 20h à 6h du matin.

Où ? 19 avenue Trudaine ou 61 rue Rodier, Paris 9e.

De Vie

© De Vie



Alex Francis (à droite sur la photo) et Barney O’Kane, le duo de cadors partis du Little Red Door, ont affolé la planète cocktail dès l’annonce de l’ouverture de leur lieu double face. Avec, au 24, une cave à spiritueux de niche et des cocktails à la pression à siroter autour d’une grande table d’hôtes. Et au 22, un espace dédié aux expériences de dégustation associant mixo de haut vol et gastronomie allant au-delà des simples accords (on ne connaît pas encore le nom du chef qui va œuvrer).



Quand ?Ouverture éphémère de la cave tous les jours de septembre de 14h à minuit avant travaux en octobre et réouverture définitive courant novembre.

Où ?22-24 rue Saint Sauveur, Paris 2e.

Dealer Bar

© Dealer bar



Ancien de Bonhomie et de la Mezcaleria (entre autres), Ben Tyler deale ici sa solide connaissance de l’agave sans risquer la GAV. Au programme : une carte de cocktails attentive à la saisonnalité et faisant la part belle au mezcal. Pour les amateurs de dégustation pure : belle sélection de références parfois inédites en France, voire en Europe, finement sourcées auprès des distilleries mexicaines. Caramba !



Quand ?Ouverture courant octobre, du mardi au samedi, de 18h à 2h.

Où ?30 rue Greneta, Paris 2e.

Midi-Minuit

Nommée Madame cocktail du groupe Ducasse depuis juin, Margot Lecarpentier participe logiquement au partenariat du magnat de la gastronomie française avec la Maison Baccarat. Alors que le restaurant Ducasse Baccarat déroulera les assiettes de Christophe Saintagne (ex-Papillon), le bar immaculé Midi-Minuit servira les créations de la patronne de Combat. Le thème ? La joie. Les horaires ? De midi à minuit !



Quand ? Ouverture en septembre. Tous les jours de midi à minuit

Où ? 11 place des Etats-Unis, Paris 16e..