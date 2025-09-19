Les bars parisiens célèbrent le plus mythique des cocktails italiens

La Negroni Week revient à Paris (et dans le monde) pour vous régaler et lever des fonds.

La fête de l’amer tombe en septembre ! Lancée en 2013 par le magazine Imbibe (et évidemment sponsorisée par Campari), la Negroni Week revient poser ses dessous de verre du 22 au 28 septembre dans une palanquée de bars parisiens. Afin de célébrer le meilleur cocktail de l’univers (selon Alain Ducasse) chaque participant propose à la carte la recette classique (mélange en quantités égales de vermouth, de Campari et de gin) ainsi qu’une version twistée du célèbre cocktail inventé en 1919, à Florence, pour le comte de Negroni.

Parmi les 52 adresses parisiennes participantes, on a repéré du beau monde comme De Vie notre meilleur bar à cocktails des Time Out Food & Drink Awards 2025, Bonsoir Bonsoir, Cravan, Minore ou Memento, prometteur nouveau venu. Il faut ajouter que cette Negroni Week ne consiste pas seulement à lever le coude, mais aussi des fonds. Une partie de l’argent de chaque verre vendu est en effet reversée au profit de l’association Slow Food visant à promouvoir nourritures et boissons plus durables. L’année dernière le montant dépassait 5 millions de dollars !

Quand ? du 22 au 28 septembre

Tous les bars partenaires à retrouver ici