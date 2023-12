Les bonnes bouteilles à (s’)offrir pour Noël

Vous hésitez, pour les fêtes, entre arriver avec une collection de démonte-pneu ou une coquille Saint-Jacques baromètre ? Nous, à Time Out, on vous conseille plutôt de débarquer avec une bouteille d’exception. D’abord, elle vous donne l’aura d’une fine gueule car pour les fêtes, les grandes maisons proposent du jamais bu, des cuvées en quantité ultra-limitée, bref du fortiche. Ensuite parce que c’est un cadeau dont vous pourrez profiter un peu en échange d’un malin « Et ça peut se boire dès maintenant ». En plus, on vous a mâché tout le travail avec ce panel de bouteilles à tous les prix. Plaisir d’offrir, joie de (rece)boire !

Cravan en bouteilles

© Cravan

Les habitués du 3e étage du Cravan de Saint-Germain, seul endroit où l’on pouvait déguster les cocktails en bouteille de la maison, vont être ravis. Il est désormais possible de repartir chez soi avec. La gamme se compose de trois recettes équilibristes : le Mina, une variation sur la margarita avec de la liqueur de coing et du sirop d’agave ; le Negroni au gin spécialement distillé par les Alsaciens de Nusbaumer ; et l’Archi, création à base de whisky et de poiré. Et pour une totale expérience cravanesque à domicile, vous pouvez aussi acheter des verres dessinés par Ramy Fischler, le designer du bâtiment.

Combien ? entre 55 et 78 €

Où ? https://www.cravanparis.com/fr

Johnnie Walker x Kei

© Bradley Quinn

Capturer l’umami dans une bouteille ? Johnnie Walker relève le défi avec cette série ultra limitée Blue Label baptisée Elusive Umami (qu’on peut traduire par « insaisissable umami »). Pour cela, Emma Walker, la master blender de la marque, s’est adjoint les papilles d’un spécialiste : Kei Kobayashi, chef du Kei, au firmament de la gastronomie nippone parisienne. Le résultat, issu d’un vieillissement unique dans des fûts durement sélectionnés, est un élixir funambule entre l’iodé et le sucré. A servir avec un caviar par exemple (tout simplement).

Combien ? 330 €

Le whisky Octomore 14.2

© Bruichladdich distillery

Vous aimez le whisky tourbé… Mais êtes-vous prêt pour le whisky le plus tourbé de la création ? Celui dont la concentration en phénols issus de l’orge maltée (responsables du goût fumé) laisse tous ces concurrents loin derrière dans la tourbière ? Alors voilà l’Octomore 14.2, issu de la distillerie de Bruichladdich sur l’île d’Islay. Au-delà de sa concentration phénolique hors du commun (128,9 ppm là où un Laphroaig arrive à 43), ce single malt, élaboré à partir de 100 % d'orge écossaise, se distingue par sa maturation en fûts ayant précédemment contenu du sherry oloroso et du vin amarone. Le résultat ? Un élixir robuste et salé, aux notes de groseille et de café torréfié. Bref, toute une palette de saveurs au-delà du turbo tourbé.

Combien ? 235 €

La fenouillette de Ménilmontant



© L'Alambic Parisien

Quand il ne bichonne pas les alambics cuivrés bouillonnant dans sa boutique du 20e, Vincent Girodet écume les fermes urbaines. Le but ? Récolter des plantes pour aromatiser ses liqueurs 100 % parisiennes. Par exemple, fin septembre, avec les ombelles du fenouil de Paysan Urbain, la micro-ferme derrière l’église de Saint-Germain-de-Charonne, il confectionne cette fenouillette, une liqueur anisée plus douce qu’un pastis. On peut la boire avec de l’eau et des glaçons pour un avant-goût de l’été à Paris.

Combien ? 40 €

Où ? https://www.alambicparisien.com

Gin Citadelle “Vive le Cornichon”

© Zeppelin

Après les pétales de fleurs de cerisier et des poivres rares, la collection Extrême des gins Citadelle s'enrichit d’un gin au… cornichon. Attention, pas n’importe quel cucumis sativus : celui de la Maison Marc, produit en Bourgogne et garanti sans insecticides, herbicides ni conservateurs. La perfection du cornichon, quoi. Cette édition limitée à 3 000 bouteilles offre des notes salines, herbacées de genièvre et d’anis et pourrait bien s’imposer comme le meilleur ami de la raclette d’hiver !

Combien ? 42 €