Les immenses structures lumineuses du Jardin des plantes sont de retour !

Décidément, cet hiver, à force d'illuminations, il va falloir sortir les pare-soleil. Car après les événements de la Villette et du Domaine de Saint-Cloud, c'est au tour du Jardin des plantes de revenir sous les feux de la rampe avec la troisième édition de ses illuminations hivernales. Une nouvelle cuvée à déboucher du 29 novembre au 30 janvier et qui aura pour thème « L'Évolution en voie d'illumination ».

Cette année, tous les soirs à partir de 18h, les visiteurs vont baguenauder au milieu d'une centaine de structures luminescentes inédites, représentant chacune un animal ayant posé une patte sur Terre au cours des 600 millions dernières années. Pour vous y retrouver, les créations, dont certaines mesurent jusqu'à la coquette taille de 27 mètres (!) seront disséminées en zones retraçant les ères géologiques successives (précambrien, mésozoïque, crétacé ou encore cénozoïque). Adeptes de Jurassic Park, on vous voit déjà frétiller des oreilles.

Parmi les structures usinées de concert par le Musée national d'histoire naturelle et l'entité sichuanaise spécialisée dans la fabrication de lanternes China Light Festival, on pourra zieuter du dinosaure, des créatures marines cheloues et tout un tas de bestioles. On nous signale également une œuvre de fin illustrant la Terre après le passage d'une météorite. Par contre, une nouvelle fois, une petite partie des œuvres sera installée du côté de la ménagerie. Oui, on nous dit que les animaux seront à l'abri mais est-ce vraiment nécessaire d'aller les enquiquiner aussi près alors que le jardin suffirait ? Surtout lorsqu'il est question d'une exposition sur des espèces disparues…

Quoi ? L'évolution en voie d'illumination

Quand ? Du 29 novembre 2021 au 30 janvier 2022. Ouvert tous les soirs, sauf les 24 et 31 décembre, de 18h à 23h.

Où ? Jardin des plantes, place Valhubert, 5e

Combien ? De 12 à 48 € selon les billets et formules. Billetterie en ligne ici à partir du 8 novembre.