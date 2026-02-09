Les meilleures nouvelles ouvertures d’hôtels au monde pour 2026

Des resorts alpins cinq étoiles aux écolodges taillés pour le safari, voici toutes les adresses où séjourner que le World’s 50 Best vous recommande de découvrir cette année.

Resorts tentaculaires en bord d’océan ou boutiques-hôtels nichés en plein centre historique, adresses contemporaines et innovantes ou refuges pleins de charme et de rusticité : les hôtels existent sous toutes les formes, et la signature d’un bon établissement ne tient pas seulement à la qualité du service ou à l’emplacement, mais aussi (surtout) à vos goûts personnels.

Cela dit, un éclairage d’expert ne fait jamais de mal. Et il n’y a pas si longtemps, le World’s 50 Best dévoilait son palmarès des hôtels les plus spectaculaires de la planète pour 2025. Mieux : pour compléter cette liste, la plateforme a aussi levé le voile sur une sélection des ouvertures les plus fastueuses, désirables et idylliques que l’on pourra réserver cette année, avec, à la clé, quelques adresses franchement renversantes.

La première adresse n’est autre qu’Amanvari, un ensemble de villas modernes posé le long de la mer de Cortés, en Basse-Californie, au Mexique. Ce que la marque décrit comme un « design organique et contemporain » se traduit par une palette de tons terreux, une présence marquée du bois et d’immenses baies vitrées du sol au plafond, pensées pour laisser la nature environnante s’infiltrer jusque dans les intérieurs.

Autre ouverture à surveiller de près pour les amoureux de nature : le Kulu Ora Lodge, signé Wildplaces Africa, planté au cœur du parc national de Murchison Falls, en Ouganda. Son inauguration est prévue au début de l’année, avec 11 suites individuelles sous toile, chacune équipée d’une baignoire en cuivre et d’un bassin privé. Autre atout de taille : l’ensemble du lodge fonctionne à l’énergie solaire, et une partie du prix de chaque séjour est reversée à des projets de conservation dans la région.

Côté Europe, Four Seasons s’apprête à reprendre The Park Gstaad (sans doute l’une des destinations alpines les plus iconiques de la région) et, selon le World’s 50 Best, il s’agira du tout premier hôtel cinq étoiles du resort. Au programme : l’esthétique classique du grand chalet de ski, un spa rutilant et plusieurs piscines.