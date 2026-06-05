Les meilleures plages d’Europe pour 2026 ont été dévoilées – et la moitié se trouve dans un seul pays.

Ces portions de littoral ont obtenu les meilleurs résultats selon une évaluation rigoureuse, de la beauté naturelle à la qualité de l’eau, en passant par l’accessibilité et l’accueil des familles.

La plage parfaite, ça dépend surtout de votre programme. Plutôt lézard professionnel, explorateur sous-marin avec tuba vissé au bec ou randonneur du dimanche prêt à crapahuter pour deux falaises et un panorama qui décoiffe ? Bonne nouvelle : quelque part en Europe, il y a forcément un bout de sable qui vous attend.

Mais le continent sait aussi faire dans la plage consensuelle, celle qui coche assez de cases pour éviter les débats de groupe interminables. European Best Destinations s’est donc chargé de compiler tout ça dans un classement des meilleures plages d’Europe.

Qualité de l’eau, accessibilité, activités, beauté du décor, accueil des familles, préservation de l’environnement : tout a été passé au tamis, à partir des retours de voyageurs et de l’œil de la rédaction. Et le top 10 officiel vient de sortir de l’écume.

Sur la plus haute marche : Praia de Monte Clérigo, grande langue de sable posée dans l’Algarve, au Portugal. Installée dans le parc naturel du Sud-Ouest Alentejano et Costa Vicentina, elle a de quoi séduire les vacanciers qui n’aiment pas trop rester collés à leur serviette : sentiers de rando, vagues à choper, décor sauvage… le package a de l’allure.

Notre conseil si vous passez dans le coin : réservez une table chez O Sargo, un restaurant de fruits de mer plutôt chic, perché au sud de la plage avec vue plongeante sur cette grande étendue de sable qui donne envie de tout plaquer. Visez le crépuscule, histoire de comprendre pourquoi l’endroit a hérité de son petit surnom : The Sunset Beach.

Mais dans ce classement, un pays méditerranéen a carrément confisqué la moitié du top 10. Son nom ? La Grèce, qui s’offre les deuxième, troisième, quatrième, huitième et dixième places, dont deux à Corfou.

Voutoumi Beach, à Antipaxos, grimpe sur la deuxième marche du podium, tandis que Fteri Beach décroche la troisième place – après avoir récemment été sacrée meilleure plage d’Europe par World’s 50 Best Beaches. Elafonisi Beach, en Crète, arrive quatrième, même si elle porte déjà la couronne côté Tripadvisor Travellers’ Choice Awards.

Bref, ce classement rassemble clairement le gratin du littoral européen. Pour découvrir le top 10 complet et lire le détail sur chacune de ces plages, direction le site officiel de European Best Destinations.