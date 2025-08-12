Les meilleurs concerts et soirées gratuites au mois d’août à Paris

Une sélection taillée pour ceux qui ont tout claqué sur la plage.

C’est le mois d’août, et comme souvent en vacances, on ne regarde pas trop à la dépense. De retour à Paris, vous pouvez continuer de sortir comme un roi sans même accorder un regard à votre app bancaire grâce à notre sélection des meilleurs concerts et soirées gratuites du mois d’août.

14 août

La soirée Boogie Playa à la terrasse PLAT/FORM reçoit aux platines deux OG du DJing hip-hop français, DJ LC et le dealer de samples Lord Funk.

Quand ? 18h-minuit.

Où ? 14 port de la Gare, Paris 13e.

15 août

L’agence de booking Sonic Soul amène ses DJ dans la friche festive du Jardin21, avec Kazam, Larry Houl, Lejeune et Louise Off Duty qui se relaieront aux platines pour un open air très groove.

Quand ? 21h-4h.

Où ? 12a rue Ella Fitzgerald, Paris 19e.

16 août

La DJ parisienne Piu Piu (ex-Rinse France) mixera sur le rooftop du musée Guimet en compagnie de Bobby D, pour une sélecta qui ira dans tous les sens, tant qu’il y aura des grosses basses.

Quand ? 19h-23h30.

Où ? rooftop du musée Guimet, 6 place d'Iéna, Paris 16e.

21 août

C’est reparti à la Rotonde avec l’event Groove Session, qui démarre à 17h en extérieur et finira la soirée dans le club indoor. Côté son, ce sera techno, minimal, trance, parfait pour pour taper du pied sans même y penser.

Quand ? 17h-2h.

Où ? 6-8 place de la Bataille-de-Stalingrad, Paris 19e.

Sur le barge Mazette port de la Rapée, ce sera ambiance Drag Race, avec une viewing party hostée par Maxima Laisante et Victoria Lachose pour commencer et des DJ sets tout en queer pour finir.

Quand ? 17h-1h.

Où ? 69 port de la Rapée, Paris 12e.

22 août

Retour de vacances pour le Barboteur, la péniche-club itinérante du canal de l’Ourcq. C'est carrément la Seine qu’a remontée le Helios Crew depuis Le Havre pour venir poser ses disques avec les DJ Forest & Germain CLS pour un set hypnotique sous le soleil.

Quand ? 18h-minuit.

Où ? 20 quai du Lot, Paris 19e.

Attention nostalgie, c’est le dernier été pour profiter des open airs de la Cité Fertile, qui ferme ses portes fin septembre. On y dansera notamment vendredi 22 août avec les DJ techno du collectif Loophole, et la semaine suivante avec Pardonnez-Nous.

Quand ? 18h-1h.

Où ? 14 avenue Edouard-Vaillant, 93500 Pantin.

© Cité Fertile

23 août

Le Parc Floral accueille plusieurs festivals durant l’été, dont Classique au Vert, qui présente ce samedi le duo formé par le trompettiste Emile Parisien et le pianiste Roberto Negro. Ils rendront hommage au compositeur autrichien György Ligeti, dont les œuvres ornent la BO de 2001 : Odyssée de l’espace.

Quand ? 17h, première partie à 15h.

Où ? route de la Pyramide, 94080 Vincennes.

28 août

La Petite Halle De La Villette accueille les afters du festival Jazz à la Villette, qui s’étend du 28 août jusqu’au 7 septembre à côté. Une série de concerts gratuits qui démarre avec le groupe hybride électro-rock parisien Spoink et le nu-jazz des Wet Enough!?, venus de Besançon.

Quand ? tous les jours du 28 août au 7 septembre, 21h-2h.

Où ? la Petite Halle, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

29 août

Aux commandes de la péniche du Barboteur ce vendredi, le collectif bien connu des nuits parisiennes (et d’ailleurs) Soeurs Malsaines, avec une soirée intitulée À Babord Radical·e, qui promet beats et slogans qui tapent fort.

Quand ? 18h-minuit.

Où ? 19 quai du Lot, Paris 19e.

Le festival Silhouette, dédié aux courts-métrages, organise des concerts avec une prog de qualité en début de soirée, tous les jours jusqu’au 6 septembre, en commençant par le groupe d’afrobeat parisien Akata Kolo Orchestra.

Quand ? à partir de 19h30.

Où ? parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge, Paris 19e.

30 août

Le collectif reggaeton 2.0 Divin0 fait sa rentrée le 30 août avec un open air qui s’annonce tout de chill vêtu au bassin de la Maltourné, à Saint-Denis. Aux platines, on retrouvera la boss Anaco et ses blends techno & dembow, et des guests bientôt annoncés !

Quand ? 17h-minuit.

Où ? bassin de la Maltournée, 93000 Saint-Denis.