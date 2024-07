A la fin de l'été, courez découvrir ce ciné en plein air dédié au court-métrage à la vue de dingue

On va faire court : ça fait plus de vingt ans qu’on est en pâmoison devant cette Silhouette ! Événement phare de la fin d’été célébrant le court-métrage en long, en large et en travers, le festival de ciné en plein air Silhouette sera de retour du 30 août au 7 septembre 2024 pour une 23e édition sur les pelouses en escalier du parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge. Devant ce qui ressemble à l’une des plus belles vues sur la banlieue nord-parisienne, les spectateurs pourront découvrir gratuitement une sélection de haute voltige mêlant plusieurs catégories (International, Documentaire, Hybride, Clip et Jeune Public).

Une grosse centaine de références

Parmi la grosse centaine de références – soyons honnêtes, on ne les a pas toutes vues –, on repère Timis d’Awa Moctar Gueye, autour d’un esprit hantant un marché dakarois ; le docu Skatepark de Fanny Chaloche et Annabelle Martella sur l’impact de ce lieu sur la socialisation adolescente dans une ville du Loiret ; un clip des post-punks irlandais de Fontaines D.C. ; un autre du héraut pop-psyché de nos latitudes Flavien Berger ; sans oublier une maousse section Jeune Public. A signaler que des concerts sont annoncés. Une Silhouette parfaitement dessinée à mater sans vergogne !

Quand ? du 30 août au 7 septembre 2024.

Où ? parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge, 5 avenue Debibour, Paris 19e.