Les noms de 72 femmes scientifiques françaises bientôt gravés sur la tour Eiffel

Une liste de 72 noms a été présentée pour figurer sur la frise des savants au premier étage de la tour Eiffel.

Construite en 1889 comme un monument à la gloire de la technologie et de la science, la tour Eiffel est revêtue depuis le début d’une couronne intérieure avec les noms de 72 scientifiques français renommés (que des hommes, dont Lavoisier, Ampère, Laplace…) gravés en lettres d’or au premier étage.

Afin de mettre en valeur les femmes scientifiques françaises, l’association Femmes & Sciences s’est associée en mars 2025 à la Ville de Paris et à la Société d’exploitation de la tour Eiffel pour lancer le projet d’inscrire les noms de 72 femmes scientifiques au sein de la frise des savants.

La liste a été remise à Anne Hidalgo le 26 janvier dernier, et comprend des grands noms comme Marie Curie et Irène Joliot-Curie, la mathématicienne du XVIIIe siècle Sophie Germain, qui se faisait passer pour un homme pour pouvoir étudier, Madeleine Brès, première femme française à avoir fait des études de médecine, ou encore Yvonne Choquet-Bruhat, physicienne et mathématicienne disparue en 2025.

“Bientôt, les jeunes filles qui regarderont la tour Eiffel pourront, elles aussi, avoir l’ambition de devenir médecin, mathématicienne, chimiste, biologiste, informaticienne, ingénieure, physicienne, astrophysicienne ou climatologue. Nous avons besoin des scientifiques et des femmes pour penser le monde qui vient”, s’est félicitée Anne Hidalgo.

La liste de noms doit maintenant être soumise aux Académies des Sciences, des Technologies et de Médecine pour avis, avant validation finale et gravure dans l’acier de la tour Eiffel !