Les nouveaux lieux où danser gratuitement sur le pont du 1er mai

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© Antoine Besse

L’immeuble de bureaux transformé en verticale du cool ménage au 4ᵉ étage une piste de danse carmin flanquée de deux énormes enceintes artisanales Based:in et une programmation cossue menée par Craki Records. Pas de relâche prévue pendant le pont. Le 1ᵉʳ mai, vous allez pouvoir onduler sur le set polyélectronique de Tushenraï et Cornelius Doctor, le 2 mai, créoliser la fête sur les sets caribéens signés Lav, Kahlory, Yoko Ûno ou Naomi et le 3, traverser le pont sur les chapeaux de roue avec l’indie dance d’Old Sedan.

Fracas

© niouinina

Quand, à vingt ans, certains cherchent dans quel bar aller, Victoire Meil, elle, ouvre le sien ! Depuis octobre, son petit lieu furibard, à briques grattées et boule facettée, déroule des cocktails, des vins nature et surtout des DJ sets d’artistes là aussi électroniques que sous les radars pour une foule conquise. Le 1er mai, ça sera la trance de SuperTim et le 2, le UK garage de Sorun. Le son s’arrête à minuit, c’est donc un excellent tremplin pour la suite.

Où ? 76 rue Marcadet, Paris 18e

Nonsense

© Nonsense

Sortir place du Tertre… La dernière personne à avoir eu cette idée devait être un bon pote d’Aristide Bruant, mais ça pourrait changer ! Sous l’hôtel La Bohême, Nonsense infuse le cabaret parisien à la sauce 21ᵉ siècle : du rococo, du velours et des concerts, mais aussi des cocktails, des petites assiettes signées Julien Sebbag (Micho) et des DJ sets. Tout ça en entrée libre ! Le 1ᵉʳ, on y verra Camille Colman, Chinau et Bryan, le résident de chez Mishmish… Montmartre serait-il le nouveau cool ?

Où ? 3 rue du Mont-Cenis, Paris 18e

Villa Riberolle

© Studio Riberolle

Dans cette éponyme allée pavée qui cache déjà Amagat, vient d’ouvrir la Villa Riberolle, installée dans un ancien atelier de sablage. Sous les poutres apparentes, les tapis de yoga cèdent parfois la place aux danseurs lors de concerts délicats et DE DJ sets confidentiels. Ainsi le samedi 2, à 15 h, la Suédoise Tiffi Malmgren et la Britannique Helen Sun vont offrir leur premier live français d’indie pop éthérée. Avant un DJ set downtempo jusqu’à 22 h.

Où ? 10, villa Riberolle, Paris 10e

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