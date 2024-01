Les meilleurs bars pour danser à Paris

Notre guide ultime des meilleurs bars pour faire la fête et danser all night long (ou presque) !

On peut avoir la flemme d’attendre 3h du matin que l’ambiance prenne, la flemme de banquer pour une entrée et des verres inflationnistes… Bref, on peut avoir la flemme d’aller en club, mais quand même très envie de se la donner sur la piste. Alors où aller danser à Paris ?

Les bars qui invitent des DJ et ménagent une piste pour éliminer les demis à base de grands trémoussements de la hanche (qui est une articulation, ne l’oublions pas) apparaissent comme l’alternative idéale. Ils ouvrent et ferment tôt (on peut être en feu dès 22h et couché à 2h !), ils sont souvent moins chers et plus mélangés. On vous a donc sélectionné nos quatorze adresses favorites, où la playlist est aussi diverse que la faune qui hante le comptoir – et c’est ça qu’on aime. Et si finalement vous êtes encore chaud patate à 2h du mat’, vous pouvez toujours continuer en club !