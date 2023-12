Les ouvertures d'hôtels les plus attendues de 2024

L’année sera faste et furieuse pour l’hôtellerie à Paris. Alors que certains sont déjà tout excités à l’idée d’augmenter leurs prix à l’approche des Jeux, d’autres s’apprêtent à sortir de terre juste à temps pour entrer dans la compétition. Parmi eux, quelques-uns nous font déjà du pied avec des arguments particulièrement alléchants : piscine en apesanteur, lieu de vie culturel, club secret… On vous emmène en avant-première à la découverte de nos cinq adresses préférées (à vue de nez).

L’Aventure

Les Jardins du Presbourg, restaurant du groupe Beaumarly à deux pas du futur hôtel L'Aventure © Beaumarly

Dans la famille Amour, je demande l’Aventure. Le temps d’une nuit, ou bien davantage pour les plus téméraires (et blindés), vous pourrez bientôt dormir tête-bêche avec l’Arc de Triomphe. La dream team de Beaumarly (aka les Costes), derrière la triplette Amour et l’hôtel Thoumieux, passe la cinquième en 2024 avec un cinq-étoiles qui promet d’envoyer du glamour (on est à deux pas des Champs). 24 clés au trousseau, mais surtout – et c’est peut-être ça qu’on attend le plus – un club et un restaurant. Partir à l’aventure dans le 16e arrondissement, vraiment ? Paris est pleine de surprises.



Quand ? ouverture prévue courant 2024.

Où ? 4 avenue Victor Hugo, Paris 16e.

Hôtel Hana

Hôtel Hana © Laura Gonzalez

Laura Gonzalez, derrière le nouveau décor du sublime hôtel Saint-James, signe un projet pour le groupe Adresses (Monsieur Aristide, Hôtel des Académies et des Arts…). Direction le Japon, à deux pas de la place de l’Opéra et des restaurants de la rue Saint-Anne, où l’hôtel Hana va éclore en ce début d’année. Hana, pour “fleur” en japonais, offrira 25 chambres, un restaurant au goût du Soleil-Levant, Hanabi, et un espace bien-être avec bassin de nage, dans un décorum nippon cinq étoiles. On rêve déjà d’y enfiler nos chaussons…

Quand ? ouverture prévue début 2024.

Où ? 17 rue du Quatre-Septembre, Paris 2e.

H4 Hotel Paris Pleyel

La Piscine du futur hôtel H4 © H Hotels

La tour Pleyel, immense barre de béton des années 1970 un rien défraîchie, n’était pas vraiment l’atout charme numéro 1 de la Plaine-Saint-Denis. A la faveur des JO et d’un investissement de quelques centaines de millions d’euros, la tour s’offre une deuxième jeunesse et se transformera bientôt en un hôtel quatre étoiles, cornaqué par le groupe allemand H-Hotels. Un gros morceau de 700 chambres, à deux pas du Stade de France, chapeauté d’une délirante pistoche en apesanteur (askip la plus haute de France).

Quand ? ouverture prévue au printemps 2024.

Où ? 149 boulevard Anatole-France, Saint-Denis.

La Fondation

© La Fondation

Voilà bien un projet intrigant. Rue Legendre, entre les Batignolles et le parc Monceau, deux bâtiments cumulant plus de 10 000 m2 composeront bientôt la Fondation, lieu hybride entre hôtel, jardin suspendu, centre culturel et club de sport. Côté hôtel, on parle d’un cinq-étoiles de 58 chambres, avec rooftop végétalisé offrant une vue à 360° sur Paname, café au rez-de-chaussée et spa. Un mur d’escalade et une piscine semi-olympique devraient aussi s’y loger. Pensé comme un immense lieu de vie pour le quartier, entre expositions et événements sportifs, cette fondation pourrait bien devenir le nouveau QG du 17e.



Quand ? ouverture prévue au deuxième trimestre 2024.

Où ? 40-42 rue Legendre, Paris 17e.

Grand Cœur Latin

© Grand Coeur Latin

Le 5e arrondissement, prisé des touristes bercés aux films d’auteur, compte étrangement peu d’adresses sexy où séjourner. Grand seigneur, l’hôtel Grand Cœur Latin vient combler ce vide en se posant à deux pas du jardin du Luxembourg, en plein Quartier latin. En écho aux arènes de Lutèce, amphithéâtre gallo-romain posté non loin, la DA de l’hôtel fait le pont entre héritage romain et design contemporain, avec un bassin en sous-sol inspiré des thermes et un joli patio au grand air. Le quatre-étoiles qui manquait au quartier ?



Quand ? ouverture prévue au deuxième trimestre 2024.

Où ? 20 rue Cujas, Paris 5e.