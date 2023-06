Les perles magiques de Jean-Michel Othoniel s’invitent au domaine de Méréville

Après avoir ajouté un peu de magie aux abords de la Comédie-Française en relookant la station Palais-Royal - Musée du Louvre, puis enchanté le Petit Palais avec son Théorème de Narcisse, le plasticien français Jean-Michel Othoniel prend le RER et s’exporte en banlieue, s’attaquant à l’un des grands monuments de l’Essonne : le domaine de Méréville.

Baptisée le “Pont aux boules d’or”, l’installation de l’artiste français remplace une passerelle de bois et de métal signée François-Joseph Bélanger datant de 1784 (et vouée aujourd’hui à être déplacée dans le potager). Pour ce faire, Jean-Michel Othoniel imagine donc un pont agrémenté de boules d’or. Ces soleils miniatures s’accompagnent d’anneaux dorés et de quelque 3 000 perles miroirs en inox qui font le pont (sans mauvais jeu de mots) entre passé et présent, rendant hommage au passage à l’ouvrage originel tout en célébrant l’art contemporain.

Un travail d'orfèvre ornant la Juine conçu pour jouer avec les reflets du soleil, et changer d'apparence au fil de la journée. Une restauration aussi onirique que contemporaine, à l’image du travail d’Othoniel.

Où ? Domaine de Méréville, Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois

Quand ? Horaires : ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches. De 10h à 18h : en avril, mai, septembre et octobre. De 10h à 20h : en juin, juillet et août

Combien ? Tarif plein : 7 € ; tarif réduit : 3,50 € (étudiants, enseignants, demandeurs d'emploi et séniors) ; gratuit pour les moins de 12 ans, les demandeurs d'emploi