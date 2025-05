Adam Boon chez Cendrillon

La bande de Cendrillon, en préambule au premier anniversaire de l’adresse, laisse les fourneaux à Adam Boon. Le Londonien, ancien chef du « The Laughing Heart » à Hackney, a déjà participé à plusieurs We Are Ona, et va proposer, du 15 au 23 mai, sa cuisine épurée et contemporaine. Hâte !



Où ? 50 rue Piat, Paris 20e

Quand ? Du 15 au 23 mai

Alonso Madrigal chez Crudo

Crudo, l’adresse spéciale ceviche que Chambre Noire a posté en haut de Ménilmontant, vous envoie pour un aller simple vers le Mexique avec une résidence d’Alonso Madrigal, chef et taulier de Malix, adresse muy hype du quartier de Polanco à Mexico.



Où ? 107 rue de Ménilmontant, Paris 20e

Quand ? Les 15, 16 et 17 mai

Poulette chez Septime la Cave

Septime La Cave s’associe au meilleur poulet frit de Copenhague, Poulette, pour une journée croustillante. Dimanche 18, de midi à l’épuisement des stocks, vous allez pouvoir mordre dans un chicken burger de compétition, à faire couler avec les vins nature de la cave (avec modération).



Où ? 3 rue Basfroi, Paris 11e

Quand ? Le 18 mai