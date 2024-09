Les restaurants les plus attendus de la rentrée 2024 à Paris

Pendant que vous arpentiez les calanques pour vérifier que l’eau était bien aussi bleue que sur les stories de vos contacts, les restos parisiens préparaient activement la rentrée. Car oui, les adresses s’ouvrent toujours à un rythme soutenu malgré la tendance persistance des chef(fe)s en résidence ou la crise de l’énergie. Bistrot provençal, gastronomie tunisienne, café coréen… 2024 sera voyageuse !

Ajar

Après une mise en jambes durant les JO dans une configuration allégée, Ajar, le bistrot qui ne tortille pas avec la tortilla, revient en force en octobre. Au menu, toujours des variations gourmandes autour du tacos inventées par la talentueuse Justine Audoin (ex du Babel Hôtel qui est enfin chez elle), des vins nature et des cocktails.

© Ajar

Quand ? En d’octobre.

Où ? 34 rue Sainte-Marthe, Paris 10e.

Fitzcaraldo

Derrière ce nom qui rappelle aux cinéphiles le regard fou de Klaus Kinski remontant l’Amazone sur un air de Caruso se cache une nouvelle adresse signée Chambre Noire, qui ouvre des lieux aussi vite qu’un Breton des belons. L’ancien bar à vins Panza ne tournera pas uniquement autour des quilles nature piochées outre-Rhin mais va s’ouvrir à toutes les fermentations naturelles, aux bagels et au café.

Quand ? Courant septembre

Où ? 9 rue Lacharrière, Paris 11e.

Ducasse Baccarat

Alain Ducasse ne s’arrête jamais. En cette rentrée, le voilà à la Maison Baccarat, qui rouvre après huit mois de rénovation. Ce haut lieu de la jet set des années 2000, devient Ducasse Baccarat, un restaurant gastronomique cornaqué par Christophe Saintagne (ex Papillon) et le Midi-Minuit, un bar à cocktails ouvert tous les jours (de midi à minuit !) dont la carte sur le thème de la joie a été ciselée par l’incontournable Margot Lecarpentier. Quant à la baroque salle de bal rapportée de Palerme au XIXe siècle à la demande du proprio d’alors, le banquier Ferdinand Bischoffsheim, elle servira à des événements privés dorés sur tranche.

© Philippe Vaures-Santamaria

Quand ? Courant septembre

Où ? 11 place des Etats-Unis, Paris 16e.

Café Shin

Julien Sebbag (Micho) et la pâtissière Eun Jung Shin Akrich se connaissent bien, ils ont bossé ensemble chez Créatures et Forest. Cette fois, ils s’associent dans un coffee shop coréanisant et classieux où se mélangent bois, alu martelé et faïence floue. Au menu, café de spécialité, sésame latte et sucreries appliquées.

Quand ? Soft opening fin aout

Où ? 47 rue des Petites-Écuries, Paris 10e.

Aldéhyde

Le saviez-vous ? L’aldéhyde C11 est la molécule qui donne son parfum à la coriandre (celui qu’on adore ou qu’on déteste) et donc son nom au premier restaurant de Youssef Marzouk. Ce chef passé par le Tout-Paris de William Bequin et Arnaud Donckele ne va pas jouer les petits chimistes mais proposer une table gastronomique qui puise dans ses racines tunisiennes : variante de la kémia, selle d’agneau laquée d’un suc d’anguille au barbecue, dessert au citron et géranium…

© Ilya Kagan

Quand ? En septembre

Où ? 5 rue du Pont-Louis-Philippe, Paris 4e.

Mannie

Une adresse végétarienne est toujours une bonne nouvelle, notamment pour la planète. Pour leur première affaire, Cannelle Brenelière et Maxime Rieuf, exfiltrés du management, ont transformé un ancien resto thaï en une petite cantine boisée. Au menu ? De la street food très majoritairement végétarienne (à part la César au parmesan) de saison et bio comme ce burger à l’aubergine panée ou au brocoli et cheddar.

© Mannie

Quand ? Depuis fin août

Où ? 32 rue Coquillière, Paris 1er.

Joie de Vivre

L’année dernière à la même époque, on annonçait ici même que Florent Ciccoli reprenait le bien-aimé Orillon. Pour la rentrée 2024, ce poly-restaurateur ne relâche pas l'effort mais s’éloigne de sa zone de confort, celle du troquet parigot dans son jus. Avec un cuisinier du Café du Coin, il ouvre ainsi un restaurant srilankais à la place d’un ancien traiteur chinois. On n’en sait pas beaucoup plus mais on est déjà très curieux !

Quand ? En octobre

Où ? 117 rue du Chemin-Vert, Paris 11e.