Les voitures bientôt interdites sur la moitié de la place de la Concorde

On y a fait tomber la tête du roi (et de quelques autres) : au tour de la voiture de passer à la casserole à la Concorde ! Avec l’objectif de réduire la pollution urbaine, et alors qu’on savait déjà le centre de Paris promis à un trafic limité, Anne Hidalgo a lâché dans une interview à La Tribune Dimanche le 13 janvier son intention de circonscrire la circulation à la moitié de la place de la Concorde après les Jeux olympiques et paralympiques.

Une date pas choisie au doigt mouillé. Tout au long des Jeux, la place sera en effet fermée aux voitures pour accueillir les épreuves de sports urbains (BMX, break, skateboard, basket 3x3) ainsi que la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques. Comme l’a dit Anne Hidalgo, la place « ne sera pas rendue aux automobilistes ». Les piétons pourront bientôt profiter de la moitié de la plus grande place parisienne, sur la partie comprise entre les grilles du jardin des Tuileries et l’obélisque, soit grosso modo quatre hectares.

Un espace qui était occupé durant la moitié de l’automne par la fan zone de la Coupe du monde de rugby, ce qui n’avait causé aucun désagrément manifeste, rappelle la mairie. Quid des oppositions ? Pour une fois, il se pourrait que ce soit assez calme puisque la circulation sur cette place a toujours été un débat, et que Jean Tiberi, maire RPR dans les années 1990, avait évoqué sa complète piétonnisation. Reste à connaître la position des automobilistes…