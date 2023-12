Vers une interdiction de circuler dans le centre de Paris

Pas à pas, la capitale avance vers la piétonnisation. Alors que le projet était dans les pneumatiques depuis plusieurs années, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé lundi 18 décembre la mise en place après les Jeux olympiques et paralympiques d’une zone à trafic limité (ZTL) dans le centre de Paris.

L’objectif est comme toujours de réduire au maximum le trafic de transit, comprenez les voyages sans arrêt dans la zone. Pour passer en voiture dans le centre de Paris, il faudra donc avoir quelque chose à y faire. Bien sûr, des dérogations permanentes seront accordées aux habitants et travailleurs, ainsi qu’aux taxis et VTC, mais si vous voulez prendre votre voiture pour voir des amis, une expo, un film ou faire du shopping, il faudra pouvoir justifier de votre présence dans la zone avec un ticket de stationnement par exemple. (Plus de détails sur les dérogations sur cette page du site de la mairie).

Jusqu'à moins 30 % de circulation en moins

Une mesure qui devrait avoir pour conséquence directe un affaissement de la circulation – jusqu’à moins 30 % sur certains tronçons en prévision –, et permettra plus largement de réduire la pollution de l’air et sonore. Quelque chose nous dit qu’on devrait pourtant encore en entendre certains brailler.

Reste à délimiter précisément cette ZTL, qui regroupera les quatre premiers arrondissements. Au nord, ses frontières seront grosso modo marquées par les boulevards des Italiens, Saint-Denis, Beaumarchais et Bourdon, leurs équivalents sudistes sont encore en discussion, comme l’inclusion des quais hauts et des îles Saint-Louis et de la Cité.