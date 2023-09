L’Etrange Festival est de retour avec les films les plus bizarres que vous n’avez jamais vus

Au Forum des Images, L’Etrange Festival revient du 5 au 17 septembre pour célébrer les regards queers et l’amour du bizarre. On vous dit ce qu’il faut absolument y voir.

Dès ce mardi soir, L’Etrange Festival repart pour une 29e édition ! Voilà près de trois décennies que ses instigateurs célèbrent le cinéma de genre, contribuant brillamment à la démocratisation des regards queers sur grand écran. A bientôt 30 ans, l’épreuve de la maturité n’aura rien enlevé au caractère subversif et rebelle de ce rendez-vous à la gloire des toiles cheloues, peuplé d’âmes et d’images bizarres – comme c’est étrange !

Au programme de ce festival plus niche que la maison de Lassie : des drôles de drames oscillant entre surréalisme, cinéma fantastique et d’horreur, documentaires crus et queers… Des films rares, puisés dans toute l’histoire du cinéma international, mais aussi une poignée de nouvelles sorties bien senties, présentées en avant-première. Parmi celles-ci, Vincent doit mourir, un film mettant en scène le génial Karim Leklou (BAC Nord, Le monde est à toi), qui incarne un jeune homme en proie à la haine inexplicable de tous ceux qu’il croise.

Côté thématiques, le festival met cette année la focale sur la sexualité dans tous ses ébats, à travers une carte blanche donnée à Olympe de Gê, réalisatrice de films X alternatifs et féministes. Une seconde carte blanche, proposée au metteur en scène et réalisateur russe Kirill Serebrennikov (La Femme de Tchaïkovski), donnera notamment lieu à une masterclass entre le cinéaste et Alejandro Jodorowsky, autour du film culte de ce dernier, La Montagne sacrée (projection et discussion le 10 septembre). Ultime bon plan : une flopée de séances gratuites orchestrées par Canal+, dont la première française d’American Carnage, film d’horreur délirant avec Jenna Ortega (Mercredi dans la série du même nom). C’est déjà Halloween !

Quand ? du 5 au 17 septembre

Où ? Forum des Images, 2, rue du cinéma, Paris 1er.

Combien ? entre 0 et 10 € la séance