L'expo en plein air Les Extatiques fait son retour cet été

Les Extatiques, le retour ! Après les cartons de 2018 et 2019, voici que tout l'été et jusqu'à début octobre, La Défense prend l'art et se transforme en galerie contemporaine en plein air. Le commissaire de l'exposition Fabrice Bousteau a imaginé un parcours ludique invitant à plonger dans l’œuvre aquatique d’Elsa Sahal, l’arbre upcyclé à partir de pneu et de métal d’Anne Claverie, ou encore L'Araignée rouge d’Alexander Calder. Au-delà des limites de l’esplanade de La Défense, cette édition sous-titrée "Rien à voir" vous conduira jusqu’aux jardins de la Seine Musicale. Idéal entre deux razzias shopping au centre !

Quoi ? Expo en plein air Les Extatiques

Où? Esplanade de la Défense

Quand ? Du 26 juin au 4 octobre 2020

