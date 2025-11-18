L’Hôtel de Ville de Paris va accueillir pour la première fois un grand ball voguing fin novembre

La scène ballroom parisienne continue de grandir et pour la première fois de son histoire, la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville va accueillir un ball mêlant performance, danse et défilé avec plus d’une centaine de participant(e)s. Le mouvement ballroom, qu’est-ce que c’est ? C’est une culture née dans les communautés LGBTQI+ noires et latinos de New York, dans les années 60-70. La ballroom (la « salle de bal ») constituait un terrain d’affrontement entre les participant(e)s, organisé(e)s en famille ou House, dans différentes catégories mélangeant danses (comme la plus célèbre, le voguing) et travestissement – mais aussi un refuge loin des persécutions de la rue.

Le mouvement a grandi pour atteindre Paris dans les années 2000 grâce notamment à des artistes comme Lasseindra Ninja et Nikki Gorgeous Gucci, et on voit désormais des balls organisés régulièrement, que ce soit dans des clubs ou au théâtre de Chaillot.

Le 29 novembre aura donc lieu la 3ᵉ édition du Big Pride Energy Ball, organisé par The Legendary Kylee 007 pour porter le sujet de la santé sexuelle. L’événement, qui ouvrira directement par un défilé/photocall sur tapis rouge à 15h, mettra en lumière “Open To All : Protect your Health, Protect your Legacy”, un projet de prévention et de dépistage porté par l’association Vers Paris sans sida. D’ailleurs, une charte d’engagement en santé sexuelle sera signée par les membres des Houses, et un espace de dépistage (VIH et IST) permettra de se faire tester sur place.

Où ? Hôtel de Ville, Paris 4e.

Quand ? 29 novembre, à partir de 15h.

Combien ? 20 €. Billetterie ici.