Découvrez la liste des 32 spots pour se baigner dans la Seine et la Marne à l’été 2025

Ok c’est un peu tôt, mais voilà clairement un article à bookmarker pour l’été ! Après les JO, on nous avait promis qu’on pourrait se baigner sans souffrir dans la Seine en 2025, et pour Paris intra-muros, trois sites sont déjà connus : au bras Marie (en face de l’île de la Cité), à Bercy (au pied de la passerelle Simone-de-Beauvoir), et dans l’ouest au bras de Grenelle (entre le port et l’île aux Cygnes), tout ça encadré de bouées, pontons, douches et maîtres nageurs.

32 lieux potentiels

Mais comme il n’y a pas que Paris dans la vie, on vous a dégoté la liste des dizaines d’autres lieux de baignade à visiter sur les berges de la Seine et de la Marne cet été dans toute la région. C’est un rapport de l’Apur (l’Atelier parisien d’urbanisme) datant du mois d’avril 2024 qui sert de base avec au total 32 lieux potentiels. Sur la Seine, 20 sites sont étudiés parmi lesquels le glacis des Halles à Ivry, la plage Thorez de l’Ile-Saint-Denis, le parc interdépartemental des sports de Choisy, le quai Adolphe-Giquel à Rueil-Malmaison ou l’étang des Noues de Seine à Viry-Châtillon.

Etude des services de l’Etat

Du côté de la Marne, on peut d’ores et déjà annoncer que les sites de Maisons-Alfort, la plage du Banc-de-Sable de Joinville et la plage du Beach de Saint-Maur seront accessibles. Reste à savoir si la plage Montaigne du Perreux, l’ancien moulin de Chelles ou la promenade Yvette-Horner à Nogent les rejoindront.

Avant d’être validés, les sites de baignade doivent être étudiés par les services de l’Etat, qui surveillent l’aspect technique et surtout sanitaire de chaque projet. Pour rappel, le plan baignade autour de la Seine a nécessité un investissement de 1,4 milliard d’euros depuis dix ans. Ça fait cher le plouf.