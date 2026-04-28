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Ligue des champions : trois bars à Paris où aller soutenir le PSG

Vous n’avez pas de places ce mardi 28 avril pour la demi-finale aller qui oppose, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain au Bayern Munich ? Défroissez votre plus beau maillot, on vous donne nos meilleurs bars où vibrer comme au stade !

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Sacre du PSG
© Guillaume Bontemps/Ville de Paris
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La Victoire

Bar des sports
© Antoine Besse

Ce nouveau pub vient mettre un peu de sueur dans cette artère de la soif qu’est la rue de Lappe. La grande salle multiplie les clins d’œil aux sports et les écrans plats ! Originalité : la carte des solides, signée du chef Diadié Diombana, qui fait un petit pont vers l’Afrique de l’Ouest.

Où ? 11 rue de Lappe, Paris 11ᵉ

Kiez Biergarten

kiez biergarten paris
© Kiez

Allez dans un bar allemand pour soutenir un adversaire du Bayern, warum nicht ? Au menu, des bières importées d’outre-Rhin pour faire couler des würsts comme à Berlin. Si le PSG gagne, préparez-vous à tester le légendaire flegme allemand !

Où ? 24 rue Vauvenargues, Paris 18ᵉ.

La Rotonde Stalingrad

La Rotonde
© La Rotonde

La (très) vaste terrasse de la Rotonde va prendre des allures de virage Boulogne ce mardi avec écran en grand large, bars en surchauffe et supporters en feu. Ça commence dès 17 h si vous voulez arracher une place assise !

Où ? Place de la Bataille de Stalingrad, Paris 19ᵉ

Par ici pour d'autres bars où regarder la Ligue des champions

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