L'Institut du monde arabe ouvre ses portes gratuitement pour les Journées du patrimoine

@ NEKOMURA / Shutterstock.com | L'Institut du monde arabe ouvre gratuitement ses portes pour les Journées du Patrimoine

Au programme notamment, une rencontre-débat sur la mémoire des réfugiés palestiniens à travers la photo et la BD.

Les 19 et 20 septembre 2026, l'Institut du monde arabe s'associe aux Journées européennes du patrimoine et ouvre ses portes gratuitement. Situé dans le 5e arrondissement, le célèbre bâtiment et sa façade à moucharabiehs offre un accès à ses collections permanentes et à ses espaces d'exposition pour faire découvrir la diversité de la culture arabe.

Cette 43e édition des JEP se déroulera autour des thématiques du patrimoine de la photographie et du patrimoine en péril. Dans ce cadre, l'IMA organise le samedi une rencontre-débat sur la mémoire des réfugiés palestiniens à travers la photographie et la bande dessinée à 16h30 (au niveau 1). Un atelier BD pour créer sa planche est organisé le même jour, à 14h30 (au RDC, dès 11 ans).

Outre cette programmation spéciale, ce sera l'occasion de découvrir gratuitement les expos du moment, avec une sélection de photographies et vidéos sur le travail de la mission archéologique française en Libye, un reportage photo inédit de Joss Dray sur la vie quotidienne en Palestine en 2001, ou l'expo sur les ateliers d'art thérapeutique en Algérie dans les années 1960.

Et vous pourrez finir la journée au rez-de-chaussée à la librairie, ou tout en haut sur le rooftop et sa vue imbattable sur Notre-Dame.

Où ? 1 rue des Fossés Saint-Bernard (5e).

Quand ? Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

Prix ? Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée.