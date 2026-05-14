L'Opéra de Paris va vendre 5 000 costumes de scène au public fin mai

L'Opéra national de Paris organise fin mai une vente exceptionnelle de 5 000 costumes et accessoires de scène, ouverte à tous. Voici comment en profiter.

5 000 pièces. 5 000 costumes, accessoires, coiffes et parures qui ont traîné leurs broderies sur les scènes de Garnier et de Bastille, portés par des danseurs étoiles et des ténors en sueur, avant d'atterrir dans les réserves de l'Opéra national de Paris. Et là, surprise : l'institution les met en vente, pour de vrai, pour tout le monde.

© Christophe Pelé / OnP

Les 29, 30 et 31 mai, la salle modulable de l'Opéra Bastille se transforme à nouveau en brocante de luxe (enfin, pas tout à fait une brocante, mais vous voyez l'idée). Chaque pièce, issue de productions lyriques ou chorégraphiques, est un morceau d'histoire cousu main, sorti tout droit des ateliers maison, dont le savoir-faire tient largement la comparaison avec les plus grandes maisons de couture. Le genre de truc qu'on ne voit pas souvent, voire jamais.

© Christophe Pelé / OnP

Si vous voulez tenter votre chance, les inscriptions ouvrent le jeudi 21 mai à 14h30. On vous conseille d'être à l'heure.