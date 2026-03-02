Le Ballet de l’Opéra national de Paris s’installe sous la pyramide du Louvre pour deux soirs

Il fallait bien un spectacle événement pour célébrer l’ouverture d’une exposition exceptionnelle, Michel-Ange Rodin. Corps vivants, le mois prochain au Louvre. Les 18 et 19 avril, le musée accueille ainsi huit danseurs et danseuses du Ballet de l’Opéra national de Paris, dont cinq Étoiles, pour deux soirées qui s’annoncent magiques.

L’expo, une collab entre le musée du Louvre et le musée Rodin, réunit plus de 200 œuvres de ces deux maîtres du corps et du mouvement, et c’est en toute logique que les représentants du Ballet de l’Opéra viendront clarifier les connexions entre danse et sculpture, soutenus par les musiciens de l'Orchestre de l'Opéra national de Paris.

Deux représentations sont prévues chaque soir, à 20h et à 21h30, avec visite possible en petit comité après. Sachant que, mi-avril, le soleil se couche aux alentours de 20h45, on pourra donc profiter du spectacle avec les derniers rayons du jour, tout en vérifiant le bon alignement de la pyramide. Qui sait, le Da Vinci Code a peut-être loupé un truc.

Quand ? 18 et 19 avril, 20h et 21h30.

Où ? musée du Louvre, Paris 1er.

Combien ? 44-49 €. Billetterie ici.

