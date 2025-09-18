L’un des films d’horreur les plus attendus de l’année arrive sur Netflix ce week-end

Eh bien, il n’aura pas fallu 28 ans, ni même 28 semaines : l’un des meilleurs films d’horreur de l’année débarque déjà sur une plateforme de streaming. 28 Ans plus tard, le retour du réalisateur Danny Boyle et du scénariste Alex Garland dans un monde ravagé par le tristement célèbre virus de la Rage, arrive sur Netflix en France ce samedi 20 septembre. Techniquement, c’est le troisième volet de la saga entamée en 2002 avec 28 Days Later, suivi en 2007 par 28 Weeks Later du réalisateur espagnol Juan Carlos Fresnadillo. Mais ce nouvel épisode prend quelques libertés, allant jusqu’à effacer une partie des événements du précédent film.

Situé près de trois décennies après l’apparition du virus – qui transforme les infectés en machines à tuer convulsives et ultra-rapides – le film dépeint des îles Britanniques mises en quarantaine du reste du monde, revenues à une forme de stabilité, certes primitive mais fonctionnelle. L’intrigue suit une famille en particulier : Aaron Taylor-Johnson incarne le patriarche, le jeune Alfie Williams son fils, et Jodie Comer la mère de ce dernier, rongée par une mystérieuse maladie. Ce qui commence comme une aventure initiatique de survie bascule, dans sa seconde moitié, en une méditation profondément émouvante sur l’acceptation de la mort comme partie intégrante de la vie.

Porté par une bande-annonce déjà culte, 28 Ans plus tard est sorti en salles en juin et a cartonné au box-office, engrangeant 151 244 007 dollars dans le monde. Côté critique, le film a aussi fait l’unanimité, récoltant 89 % de critiques positives sur Rotten Tomatoes. Dans une critique mitigée, Time Out saluait la première moitié du film pour ses « courses-poursuites effrénées et éclaboussées de viscères, ses mises à mort en slo-mo bien crades, son montage punk et ses cadrages nerveux », avant de pointer que « ce battement menaçant s’éteint dans une seconde partie plus incertaine ».

Le film marque aussi le début d’une nouvelle trilogie. Le deuxième opus, réalisé par Nia DaCosta (Candyman, The Marvels), est attendu en salles le 26 janvier 2026.