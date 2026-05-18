L’un des plus grands sites artistiques de Paris, Les Frigos, ouvre ses portes pour deux jours seulement

Installé sur plus de 7 000 m² en bord de Seine, le lieu, qui accueille 80 ateliers d’artistes, s’inquiète pour son avenir

Fermé au public toute l’année, Les Frigos de Paris, immense bloc de béton posé au pied du pont de Tolbiac par lequel transitaient les marchandises vers le marché des Halles, organise ses journées portes ouvertes les 30 et 31 mai, une occasion rare de visiter cet ancien site de la SNCF devenu un lieu de résidences artistiques depuis les années 80.

Les Frigos accueillent environ 80 ateliers sur plus de 7 000 m² en bord de Seine dans le 13e arrondissement, un quartier en pleine reconstruction. Juste à côté de la BnF, l’emplacement donne sans doute des idées. Les Frigos ne sont pas un squat : la SNCF avait signé des conventions d’occupation, mais depuis 2003, la Mairie de Paris, devenue seule propriétaire des lieux, a augmenté les loyers et en a résilié plusieurs, faute de paiement. Certains artistes estimaient être poussés dehors dans un reportage de Libération en septembre 2025, reprochant à la Ville de ne pas entretenir le bâtiment.

C’est donc plus que jamais le moment d’aller visiter le lieu, accessoirement l'un des plus grands sites artistiques de la capitale, avec ces journées portes ouvertes qui permettront de participer à des ateliers avec les peintres, sculpteurs et autres créateurs, assister à des concerts ou découvrir l’expo du moment de la galerie d’art L’Aiguillage au rez-de-chaussée.

Quand ? samedi 30 mai de 14h à 22h et dimanche 31 mai de 14h à 20h.

Où ? 19 rue des Frigos, Paris 13e.

Combien ? entrée libre.