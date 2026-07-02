Luttez contre la canicule avec les glaces les plus luxueuses de Paris

© Ilya Kagan | Les glaces de l’Épicerie des Ateliers du Bristol

Du tea time givré du Park Hyatt aux esquimaux de luxe du Mandarin Oriental, les cinq-étoiles de l'ouest parisien sortent sorbets, gelati et créations glacées

« Tout le monde a chaud, même Bernard Arnault », analysait au milieu de la deuxième canicule de 2026 un présentateur télé quinquagénaire (depuis son plateau climatisé). Suivant l’exemple de résilience du milliardaire français, on vous propose de porter vous aussi le combat contre les températures extrêmes dans l’ouest de Paris. Dans cette lutte des glaces, les cinq-étoiles parisiens turbinent pour rafraîchir votre été. De quoi oublier, un temps, votre chambre sous les toits.

Goûter glacé au Park Hyatt Paris Vendôme

© Nolwenn Pernin Créations glacées du Mandarin Oriental Paris

La cheffe pâtissière Narae Kim a imaginé ce menu estival comme une version climatisée de son tea time. Sont servies dans des céramiques de l’artiste Diane Benoit du Rey, un granité de pastèque ou une tropézienne glacée, mais aussi des recettes vintage comme ce spoom au citron de Menton (une mousse glacée adorée d’Alexandre Dumas) qui accompagne une tarte aux pignons de pin ou le bricelet (une gaufre très fine) avec un sorbet myrtille et une glace au lait.

Quand ? Tous les jours de 14 h à 19 h.

Où ? 5 rue de la Paix, Paris 2ᵉ

Combien ? 15-20€

Créations glacées du Mandarin Oriental Paris

© Alexandre Surre Créations glacées du Mandarin Oriental Paris

Le chef pâtissier Julien Dugourd propose une version luxe du bon vieil esquimau qui rafraîchissait nos étés d’enfance. Autour d’un bâton s’enroulent du citron, du basilic, du chocolat, du caramel et des cacahuètes, mais aussi des parfums plus classiques (vanille, fraise, chocolat).

Quand ? Tous les jours de 12 h 00 à 18 h 00.

Où ? 251 rue Saint-Honoré, Paris 1ᵉʳ

Combien ? 15€

Il Gelato au Bvlgari

© Bvlgari Il Gelato au Bvlgari

C’est l’été à Paris mais au Bulgari c’est l’estate ! Le palace transalpin a sorti le carrettino (le chariot à gelati) pour vous en mettre plein le cornet. Les recettes hautement artisanales et réalisées sous le contrôle de Niki Romito remettent à l’honneur les classiques glacés de la Botte : chocolat, pistache, noisette ou citron-basilic.

Quand ? Tous les jours de 12 h à 18 h.

Où ? 30 av. George V, Paris 8ᵉ

Combien ? 12-15€

Les glaces de l’Épicerie des Ateliers du Bristol

© Ilya Kagan Les glaces de l’Épicerie des Ateliers du Bristol

Le chef pâtissier Maxence Barbot a décidé de mettre l’été en pot avec cette collection de glaces artisanales disponibles à l’Épicerie des Ateliers du Bristol. Les parfums restent très classiques : sorbet fraise tout en souplesse, fior di latte avec des dés de citron de Menton, pistache de Sicile enrichie d’éclats torréfiés.

Quand ? Du mercredi au dimanche de 10 h 30 à 17 h 30.

Où ? 114 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8ᵉ

Combien ? 15€

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