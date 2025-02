Les Magasins Généraux lancent une série d’événements musicaux bien costauds pour 2025

Ponctuellement secoués par des soirées ces dernières années, les Magasins Généraux ont décidé de passer la seconde la nuit tombée en 2025 avec une série d’événements musicaux intitulée Magasins Sonores, qui s’étalera jusqu’au week-end des 5 et 6 décembre. Prévu notamment : le légendaire DJ américain Moodymann (le programme complet ici). Ça démarre fort les 7 et 8 février avec un enchaînement de soirées labellisées Dure Vie et Mutant, deux organisateurs parisiens béton.

Jouons les numéros dans l’ordre : on commence le vendredi 7 avec une sauterie de 22h à 7h gérée par le média/agence Dure Vie, qui a filé les clés à LB aka Labat pour une cuvée de sa résidence Hangout. En plus de son set qu’on imagine, comme à chaque fois, tirant dans tous les sens – genre Lil Uzi Vert meets eurodance et les Black Eyed Peas –, LB a invité des selectors tout aussi curieuses : l'Écossaise La La et l’Helvético-Espagnole Thelma.

Puis, le samedi 8, de 16h à 6h, on aura droit à une nouvelle leçon du cofondateur du club Essaim (lire notre chronique de Essaim par ici), Brice Coudert, avec sa soirée Mutant, qui célèbre les artistes rudoyant les scènes techno, trance et bass music. Grosse presta – sur vinyles, s’il vous plaît – en perspective de Freddy K, pionnier italien de la techno connu pour ses longues odyssées aux platines. Pour faire du tintouin, on peut aussi compter sur Mac De Clos et ses sets à 160 ; A.mo, résidente du Glazart quand le jour se lève et sa techno sous percus ; et la fada du modulaire JakoJako.

Hâte d’aller faire les courses aux Magasins Généraux cette année.

Quand ? Vendredi 7 février, de 22h à 6h. Samedi 8 février 2025, de 16h à 6h.

Où ? Magasins Généraux, 1 rue de l’Ancien-Canal, et Dock B, 1 place de la Pointe, 93500 Pantin.

Combien ? Selon les soirées.