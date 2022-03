Dock B ouvre une salle de concerts au sein des Magasins généraux à Pantin

Voilà une annonce qui nous redonne un peu d’allant. A l’heure où le Bus Palladium, le Petit Palace ou encore l’Espace B éteignent leurs stroboscopes, on vient d’apprendre la future inauguration d’une salle de concerts. C’est un endroit déjà connu qui rafle la mise : Dock B, le lieu de vie incrusté au rez-de-chaussée des Magasins généraux, à Pantin, accueillera à partir du 29 mars des concerts et des après-midi électroniques.

Cette salle, dont l’ouverture est envisagée depuis belle lurette – Covid tout ça tout ça –, sera exploitée par le duo de gérants du Dock B, Cultplace (Bellevilloise, Rotonde Stalingrad…) et l’agence Allo Floride. On parle d’un bébé en béton brut qui se porte très bien, tout en longueur, sept mètres sous plafond et une coursive en surplomb. La jauge pour les concerts est estimée à 450 places (en gros une petite Maroquinerie), portée à 600 sur des formats clubbing d’après-midi, le lieu n’ayant pour le moment pas d’autorisation de nuit. Côté tarifs, l’entrée devrait se négocier entre 10 et 20 € selon les dates.

Léane Combreas sera la programmatrice musique et les affiches seront centrées autour du triptyque rap, musique électronique et pop, faisant la part belle aux artistes émergents. Parmi les premiers noms, on a par exemple repéré le rappeur du 19e Edge, les collectifs électroniques Increase The Groove et ItinéraireBis ou le poppeux Saint DX, signé chez Cracki. Dernière chose, ce nouvel espace a également vocation à accueillir pas mal d’événements hors musique, comme des braderies, des projections ou des ventes de plantes.

Quoi ? Ouverture de la salle de Dock B

Quand ? A partir du 29 mars 2022. Puis en fonction des concerts.

Où ? Dock B, 1 place de la Pointe, 93500 Pantin

Combien ? De 10 à 20 €