Un magnifique festival de photo s'installe dans le métro parisien

Alors que le festival Circulation(s) célébrant les nouvelles scènes photographiques brillera jusqu’au 1er juin sous la nef du 104, les usagers du métro profiteront une nouvelle fois d’une déclinaison souterraine dans 16 stations du réseau et, 15e édition oblige, avec des photographes ayant marqué l’histoire du festival.

De sacrées séries

On y croisera la fabuleuse série The Sun City Poms d’Antony Todd racontant l’histoire de cette communauté de retraitées pom-pom girls ; les clichés de Sanne de Wilde figurant l’achromatopsie – une affection engendrant un daltonisme total – de la population de l’île du Pacifique de Pingelap ; la plongée pleine de contrastes colorimétriques dans la Pologne contemporaine d’Agnieszka Sejud ; ou la série A Sensitive Education de Francesca Todde, centrée sur le travail de Tristan Plot, éducateur d’oiseaux pour le théâtre, le cinéma mais aussi avec les personnes handicapées ou des détenus.

Où voir les photos ?

Rendez-vous dans les stations Hôtel de Ville et George V sur la ligne 1 ; La Chapelle sur la ligne 2 ; Bréguet-Sabin sur la ligne 5 ; Bir-Hakeim sur la ligne 6 ; Crimée sur la ligne 7 ; Oberkampf et Franklin D. Roosevelt sur la ligne 9 ; La Motte-Picquet-Grenelle sur la ligne 10 ; Saint-Denis-Porte de Paris sur la ligne 13 ; Gare de Lyon, Madeleine et Pyramides sur la ligne 14 ; Nation et Gare de Lyon sur le RER A ; et Châtelet – Les Halles sur le RER B.

Quand ? jusqu 'au 1er juin 2025.

Au sujet du festival Circulation(s)

Événement aventureux et défricheur, ce rendez-vous à la gloire des nouveaux regards semble avoir des yeux partout. À travers l’objectif des 23 artistes (de 13 nationalités) participant à cette nouvelle édition - la 15e -, on découvre, au fil d’un accrochage composite, le sultanat d’Oman, la diaspora libanaise, les routes du Bélarus ou les plages guadeloupéennes. Tout ceci raconté au moyen de divers langages photographiques : archives, collage, roman-photo ou photo documentaire. Et comme chaque année, un nouveau pays bénéficie d’un focus particulier : ici la Lituanie, représentée par quatre jeunes artistes. En plus de l’exposition et des différents événements programmés (performances, lectures, workshops…), un studio photo vous attend sur place tous les week-ends. Là, vous pourrez vous faire tirer le portrait par différents artistes aux univers contrastés, seul ou accompagné, dans des conditions professionnelles. Et repartir avec votre belle gueule sous le bras (59 € la séance de 20 minutes, avec tirage signé) ! Notre article ici.



Où ? Centquatre, 5 rue Curial, Paris 19e.

Quand ? jusqu'au 1er juin 2025.