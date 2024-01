Maraboutage, danse, performances… Le festival Everybody met le corps à l’ouvrage (le vôtre inclus)

Le festival Everybody est de retour au Carreau du Temple, et vous faites tous partie de la prog !

Le festival Everybody a le corps à cœur. Pour sa troisième édition, il revient s’installer au Carreau du Temple à une poignée de dates foireux de la Saint-Valentin, du 9 au 13 février. Ce qui est cool avec cet évènement participatif, inclusif et pluridisciplinaire, c’est que sa prog propose autant de shows que d’ateliers – et ne laisse personne sur le banc.

Salsa, ballet ou Crazy Horse ?

Avide de grand écart, le festival vous invite à vous initier au ballet ou à apprendre à danser “comme au Crazy Horse”, entre deux cours de yoga, Pilates booty, krump ou dancehall. A l’affiche également, des ateliers de drag (-queen et -king) pour se réinventer, et des spectacles et performances explorant le corps dans toute sa diversité.

© Collectif Maraboutage

On vous recommande vivement de ne pas manquer l’échauffement : la soirée d’ouverture du vendredi 9, rondement menée par le collectif marseillais Famille Maraboutage – qui se définit comme un groupe de “grands professeurs de déhanchés”. De 22h30 à 1h, ils font tomber le quatrième mur et vous embarquent dans leur drôle de cabaret. C’est party.

Où ? Carreau du Temple, 2 rue Perrée, Paris 3e.

Quand ? du 9 au 13 février 2024.

Combien ? cours et spectacles dès 10 €.