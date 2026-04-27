Marathon de Londres 2027 : comment s'inscrire au tirage au sort, date limite, tarif et tout ce qu'il faut savoir

Deadline, frais d'inscription, dotations... On vous dit tout sur le tirage au sort du Marathon de Londres 2027 avant qu'il ne soit trop tard.

Le Marathon de Londres, c'est un peu l'événement le plus select de la capitale britannique. Des runners en Hoka neuves, shootés aux électrolytes fluo sous le soleil d'avril, même les moins sportifs d'entre nous avouent que ça donne envie. La course a ce pouvoir étrange de ressusciter les bonnes résolutions de janvier qu'on croyait définitivement abandonnées, et d'attirer au passage quelques célébrités inattendues sur le bitume. La compétition est féroce : en 2026, pas moins de 1 133 813 personnes ont tenté leur chance au tirage au sort londonien, un record. Voici comment prendre tout le monde de vitesse avant même le coup de pistolet.

Quand aura lieu le Marathon de Londres 2027 ?

La prochaine édition se tiendra le dimanche 25 avril 2027. Mais peut-être aussi le samedi 24. Les organisateurs étudient en effet la possibilité d'un marathon sur deux jours. Une première dans l'histoire de la course, pas encore confirmée à ce stade.

Combien de participants ?

Si le format sur deux jours est validé, l'édition 2027 doublera de volume : 100 000 coureurs prendraient le départ sur le week-end des 24 et 25 avril, soit environ 50 000 par jour.

Quand ouvre et ferme le tirage au sort ?

Vite, il est encore temps. Le ballot a ouvert le vendredi 25 avril à 9h et ferme le vendredi 1er mai à 16h. Après un tirage entièrement aléatoire, les heureux élus seront fixés début juillet.

Combien coûte l'inscription ?

En faisant un don de votre frais d'inscription et en payant 49,99 £ (environ 60 €) d'avance, vous doublez vos chances grâce à un second tirage au sort exclusif. Et si vous n'êtes pas sélectionné, vous repartez avec un gilet d'hydratation premium d'une valeur de 100 £ (environ 120 €), pas si mal comme lot de consolation. Sans cette option, les frais d'inscription s'élèvent à 79,99 £ (environ 95 €). Les coureurs internationaux sont soumis à des tarifs plus élevés.

Faut-il payer pour participer au tirage au sort ?

Non, vous ne payez que si vous êtes sélectionné.

Dotations

La course étant intégrée à l'Abbott World Marathon Majors, les dotations sont versées en dollars. Le vainqueur repart avec 55 000 $ (soit 48 500 €). Mais le vrai jackpot est ailleurs : tout homme qui franchit la ligne en moins de 2h02 empoche un bonus de 150 000 $ (soit 131 000 €). Même récompense pour toute femme passant sous les 2h15.

Quelles sont les chances d'être sélectionné ?

En 2026, environ 1 candidat sur 50 a décroché sa place. Autant dire qu'il va falloir croiser les doigts.

Comment maximiser ses chances ?

Optez pour l'option qui double vos chances. Et si la chance ne sourit pas cette année, le gilet d'hydratation sera toujours utile pour une année de préparation supplémentaire.