Masterclass, ateliers, marché de labels : la Paris Electronic Week revient avec une prog qui donne envie

La bouillonnante scène électronique parisienne se réunit pour la 13e édition de la Paris Electronic Week, devenue le rendez-vous institutionnel des pros d’une scène qui a longtemps grandi dans l’underground.

Comme l’an passé, le rendez-vous de la culture DJ parisienne se tiendra du jeudi 11 au dimanche 14 septembre à la Cité Fertile à Pantin, qui va fermer ses portes à la fin de l’année, avec une première journée le 11 septembre à l’Académie du Climat consacrée aux enjeux de transition environnementale dans les musiques électroniques.

Au programme, comme toujours, des masterclass, workshops, initiations, takeover, soirées partenaires et marché des labels. On a fouillé le programme pour vous : il y aura notamment une masterclass lumineuse par les spécialistes du light design Minuit Une, derrière la scèno du club Mia Mao à la Villette, une masterclass de production par la DJ et productrice suisse Audrey Danza, régulière du Panorama Bar à Berlin, un atelier pour mouler ses propres protections auditives, un autre pour apprendre à mixer sur vinyles, des sessions “techno fitness”…

A vite réserver aussi, des conférences qui s’annoncent super intéressantes sur les liens entre rap français et électronique dans les années 2020, sur les musiques de jeux vidéo, sur l’arrivée de l’IA dans la création musicale, ou encore sur la sobriété dans la fête.

Vous trouverez la programmation complète sur ce lien !

Quand ? du 11 au 14 septembre.

Où ? Académie du Climat, 2 place Baudoyer, Paris 4e. Cité Fertile, 14 avenue Edouard-Vaillant, Pantin.

Combien ? pass 1 jour : 16,50 €, pass 4 jours : 44 €. Billet unitaire pour une conférence ou un atelier : 5,49 €.