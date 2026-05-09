Fin mai, le PSG Handball déboule à l’Accor Arena pour un match décisif pour le titre

Vous avez compris, l’histoire risque de s’écrire, ce serait dommage de ne pas en faire partie.

À chaque fois que la section hand du PSG débarque à l’Accor Arena, c’est toujours pour une grande occasion. Deux ans après y avoir célébré l’ultime match en club du GOAT Nikola Karabatic, les Parisiens font leur retour dans la culte enceinte le 27 mai à l’occasion de la 28e journée de championnat contre Nantes. Tout simplement un match couperet opposant les deux premiers du championnat.

Match décisif

Devant quasi 20 000 spectateurs, l’équipe entraînée par Stefan Madsen s’appuiera sur son maestro batave Luc Steins, les tonitruants Yahia Omar, Elohim Prandi ou Kamil Syprzak pour faire la diff en attaque. De l’autre côté du terrain, le PSG comptera sur son imperméable doublette de gardiens danois Jannick Green/Mikkel Lövkvist, mais aussi sur son toujours fringant capitaine Luka Karabatic. Une défense parisienne qui devrait avoir un peu de travail avec la présence en face du demi-centre nantais Aymeric Minne, actuel meilleur buteur du championnat.

Pour voir tout ça, dépêchez-vous, la billetterie marche très bien avec des tickets à partir de 23,50 €. En plus du match, sont aussi prévues une flopée d'animations dont les détails seront annoncés d’ici la rencontre. Dernière info : ce 27 mai, ce soir-là, les Parisiens ont de bonnes chances de remporter officiellement leur 12e titre d’affilée. Vous avez compris, l’histoire risque de s’écrire, ce serait dommage de ne pas en faire partie.

Quand ? mercredi 27 mai 2026, à 20h30

Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e

Combien ? à partir de 23,50 € (billetterie ici)