6 jeunes marques parisiennes à suivre absolument

Ici, c’est Paris ! Et ce ne sont pas ces jeunes créateurs et créatrices qui diront le contraire. Loin des marinières et autres bérets, ces futurs grands noms de la mode dressent à travers leurs créations le portrait d’une ville éclectique, vibrante et pleine de ressources. Entre héritage culturel revendiqué, upcycling inattendu et sacs de courses réinventés (oui oui), la nouvelle génération parisienne est en train de faire sa place ! Voici les six marques qu’il faut connaître.

Chez Nous

En Tunisie, le terme “chez-nous” désigne les personnes d'origine tunisienne nées ou vivant en France. C’est le cas de Camélia Barbachi, créatrice de la marque Chez Nous. Inclusives, ses pièces non genrées vont du XS au 5XL et célèbrent tout l’héritage culturel de la jeune femme, mais aussi d’une bonne partie de la population parisienne, souvent invisibilisée. Entre denim motif moucharabieh et veste revisitée façon dengri, Camélia détourne la tradition pour imaginer des modèles ultra-modernes et représenter toutes celles et ceux qui, comme elle, oscillent entre deux cultures. Côté éthique, la designer fait le taf aussi. Engagée dans le combat contre la fast fashion, elle conçoit ses vêtements à partir de matières à faible impact environnemental et collabore avec un atelier d’insertion professionnelle pour permettre à d’anciens détenus, des jeunes déscolarisés ou des femmes isolées, de retrouver une place de choix dans la société. De se sentir “chez eux”, quoi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CHEZ NOUS. (@cheznousbrand)

Domestique

Après leur rencontre sur les bancs d’une école de design, Bastien Bény et Simon Delacour ont fondé Domestique en 2016, une marque de maroquinerie d’abord inspirée de l’univers du BDSM qui s’est élargie à la réinterprétation des objets du quotidien – d’un domestique à l’autre. Installé dans la très fashion Caserne dans le 10e arrondissement, leur atelier est labellisé “Fabriqué à Paris” et ne s’appuie que sur du sourcing 100 % de chez nous. De quoi séduire le jury du Grand Prix de la création de la ville, qui a accordé à la marque le prix dans la catégorie accessoires. Ici, le ticket d’attente du boucher devient un porte-clé, le sac d’emballage en craft se transforme en tote bag en cuir et le panier en osier se transforme en un très chic petit sac ouvragé, vu dans la série Emily in Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DOMESTIQUE (@domestique)

Studio Entredeux

C’est sans doute la plus parisienne des jeunes marques de la capitale. Fondée il y a seulement quelques mois par Klara et AJ, deux amies de longue date, la marque d’accessoires Studio Entredeux s’est démarquée par un concept génialissime : détourner les fameuses petites tours Eiffel souvenirs vendues sur le Trocadéro pour en faire des sacs à main hyper-stylés. Baptisé “Annette bag”, le modèle décliné en trois formats (mini, médium et fat) revisite les pièces métalliques façon Paco Rabanne des temps modernes, en les remplaçant par ces grigris parisiens. Encore tout jeune, le Studio Entredeux est définitivement à suivre et promet encore bien d’autres surprises sur ses réseaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @entredeux.studio

(Bleu) DÉSIR

Atelier artisanal basé à Paris et fondé par le directeur créatif Swoosh, (Bleu) DÉSIR est en train de devenir une référence en matière d’upcycling. Retravaillant des chutes de jeans et de cuir vintage, la marque propose un vestiaire street extravagant qui promeut la slow fashion et le travail à la main. Une petite enseigne qui a fait son trou puisqu’elle a présenté, à l’occasion de la dernière Fashion Week Hommes de Paris, sa troisième collection, “Le Chant du Sirocco”. Nées de multiples influences, berbères, militaires ou sportives, les différentes pièces ont été présentées au public en même temps qu’un court-métrage diffusé via des casques VR. Plus qu’un défilé, c’est une véritable performance artistique qu’a imaginée Swoosh. Comme souvent, les marques émergentes sont celles qui ont les idées les plus innovantes. Et celle-ci, on la retiendra !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par (Bleu) DÉSIR (@bleudesir.fr)

ADN Paris

Lancé en 2019 par la créatrice Léa Ihssane Chabaa, ADN Paris rend hommage au style iconique de la Parisienne, un peu androgyne, chic sans trop en faire, et surtout intemporel. Confectionnés dans des ateliers situés à Oberkampf et à Pantin, les modèles unisexes de la marque se retrouvent dans le showroom ADN qui a ouvert en début d’année en plein cœur du Marais. Une grande étape pour cette petite marque qui monte, notamment au Japon et aux Etats-Unis où elle cartonne. Le secret de son succès ? De belles matières, des pièces en édition limitée et des collabs avec des artistes comme Tiffany Bouelle, récemment chargée d’imaginer une collection capsule de denim.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ADN Paris (@adn.paris)

Personalities Studio

Fondé en juillet 2022 par Paola Buendia, une jeune Parisienne d’origine espagnole et congolaise, Personalities Studio s’appuie à chaque collection sur un code couleur très restreint. Son dernier drop se teinte ainsi de noir, de rouge et de vert, les couleurs panafricaines que l’on retrouve sur les drapeaux syrien, palestinien ou afghan, pour ne citer qu’eux. Une palette aussi esthétique que politique qui se substitue au bleu et jaune du drapeau européen pour former le logo de la marque. Si ce n’était pas clair, chez Personalities Studio, on célèbre l’immigration et la richesse qu’elle apporte sur le Vieux Continent. Membre du programme de mentorat All Star de Converse, la marque a bénéficié d’un sacré coup de projecteur en décembre dernier en ouvrant son premier pop-up à Paris. Une marque à suivre de très près.