Pourquoi Chez Nous est la nouvelle marque parisienne à suivre absolument ?

Avec En mode, on dégaine une nouvelle série pour mettre un coup de projo’ sur celles et ceux qui font la mode à Paris, créateurs installés ou talents émergents. Pour cet épisode, focus sur Chez Nous, une marque inclusive et éthique portée par Camélia Barbachi, qui célèbre ses origines tunisiennes à travers des pièces streetwear ultra-branchées. Voici trois bonnes raisons de vous sapper en CHEZ NOUS, et de le faire dès maintenant.

1. Elle associe tradition et modernité

“En tant que franco-tunisienne, je ne me sentais pas représentée dans le paysage de la mode, donc j’ai eu envie de valoriser cette identité multiculturelle à travers mes créations, en réinterprétant des éléments traditionnels et en les incorporant dans un vestiaire du quotidien.”

Grâce à la sappe, Camélia Barbachi met en lumière toute une culture, encore trop invisibilisée en France. Mais attention, si CHEZ NOUS s’inspire des vêtements traditionnels tunisiens, pas question pour la marque d’en oublier le style. Entre baggy aux motifs de moucharabieh et dengri revisité (vêtement historiquement porté par les paysans et les ouvriers tunisiens), avec la créatrice, on célèbre son héritage, certes, mais on le fait avec goût.

2. Elle est anti-fast fashion

“Après avoir travaillé dans l’industrie et étudié les impacts néfastes de la fast fashion à travers ma thèse de MBA, j’ai eu envie de proposer une alternative à la mode conventionnelle : plus responsable, mais aussi plus inclusive. Il reste encore beaucoup à faire. L’industrie repose toujours largement sur des modèles de production polluants et des conditions de travail précaires, malgré cette prise de conscience croissante.”

Engagée dans le combat contre la fast fashion, elle conçoit ses vêtements à partir de matières à faible impact environnemental, dans des structures certifiées situées en Tunisie et dans le Nord de la France. Plus encore, elle collabore avec un atelier d’insertion professionnelle pour permettre à d’anciens détenus, des jeunes déscolarisés ou des femmes isolées de retrouver une place de choix dans la société et d'acquérir de nouvelles compétences.

3. Elle se bat pour l’inclusion de tous les corps

“Je voulais vraiment que la marque soit inclusive et qu’elle permette de tisser du lien entre les personnes, indépendamment de leur origine, leur genre ou leur morphologie. La mode fait des progrès, notamment en matière de diversité des corps et des origines, mais ces initiatives restent souvent symboliques et paraissent opportunistes. Pour que ces engagements aient un vrai impact, il faut dépasser les tendances et repenser le système en profondeur en intégrant les personnes concernées dans la discussion.”

Si les marques, petites ou grandes, commencent souvent au XS et s’arrêtent au XL, Camélia Barbachi, elle, se bat pour que toutes les morphologies soient représentées et puissent trouver leur bonheur dans ses modèles. Unisexes, ses pièces vont ainsi du XXS au 3XL. Une démarche authentique dans une ère où la diversité, pour les géants de la fashion, se transforme vite en argument marketing.