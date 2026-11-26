Ok, ce n’est pas un quartier qui manque de transports en commun mais quand même ; la station de métro Havre-Caumartin (Paris 9e), dont les quais orange desservent les lignes 3 et 9, va fermer pendant deux ans pour rénovation, à partir de fin mars 2027, a annoncé Île-de-France Mobilités au Parisien mercredi 25 novembre, précisant que « les correspondances avec les RER A et E seront également fermées en souterrain ».

Un coup dur pour les clients des Galeries Lafayette et du Printemps, mais c’est pour la bonne cause : moderniser la station du sol au plafond, entre l'éclairage, la signalétique, des aménagements pour les personnes souffrant de handicaps et peut-être un coup de peinture sur les murs – ce ne sera pas de trop pour égayer les longs trajets dans les couloirs vers les RER. Le montant des travaux s’élève à 35 millions d'euros, pour une station qui n’avait pas été rénovée depuis plus d’un demi-siècle, en 1971.

Durant les travaux, les RER A et E seront accessibles par les entrées extérieures d'Auber et Haussmann - Saint-Lazare. Pour le métro, vous pouvez emprunter la ligne 9 à Chaussée d'Antin ou Saint-Augustin, et la ligne 3 à Opéra ou Saint-Lazare, à cinq minutes à pied. Rendez-vous en 2029 pour la réouverture.

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