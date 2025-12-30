Métro, RER, bus : ce qui vous attend dans les transports le 31 décembre pour le Nouvel An 2025

Transports gratuits, métros et RER toute la nuit, stations fermées pour raisons de sécurité : pour le passage à la nouvelle année, le réseau francilien se met en mode exceptionnel. Lignes ouvertes, arrêts condamnés, solutions pour rentrer après minuit… voici l’essentiel à connaître avant de sortir.

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui comptent tirer le réveillon jusqu’au bout de la nuit : du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, les transports en commun seront gratuits et plusieurs lignes de métro tourneront en continu à Paris. De quoi laisser la montre au fond de la poche et penser au retour plus tard.

Dans le détail, les lignes 1, 2, 4, 6, 9 et 14 assureront un service non-stop pour accompagner les célébrations. Mais la fête s’organise sous contrôle : pour des raisons de sécurité, plusieurs stations fermeront progressivement dans la journée et la soirée. Dès 14 h, Charles de Gaulle – Étoile et Argentine sortiront du jeu. À partir de 16 h, même sort pour Kléber, George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées – Clémenceau, Concorde, Tuileries, Boissière, Saint-Philippe du Roule et Iéna. Dupleix et Passy suivront à 21 h, puis Ternes à 00 h 10.

Pendant ces fermetures, les rames continueront de passer sans marquer l’arrêt, et il faudra oublier les correspondances. Certaines stations-clés rouvriront néanmoins aux alentours de 1 h du matin, dont Charles de Gaulle – Étoile, Kléber, George V, Franklin D. Roosevelt et Concorde (ligne 1), selon le plan spécial “grande nuit du Nouvel An”.

Au-delà du périph’, le réseau francilien se met lui aussi en veille prolongée pour assurer les retours. Les RER C, D et E circuleront toute la nuit, avec quelques branches mises de côté, le RER E proposant notamment des départs depuis Gare de l'Est. Les RER A et B, eux, fonctionneront normalement, dans les deux sens, avec toutes les gares desservies. Même logique côté trains : les lignes H, J, L, N, P et R resteront actives jusqu’au petit matin. Et sur le tram T4, aucune station ne sera oubliée entre Bondy et Aulnay-sous-Bois. Un maillage nocturne pensé pour éviter le traditionnel “et maintenant, on fait comment ?” à minuit passé — même si un coup d’œil aux infos en temps réel reste vivement conseillé.

Dernier filet de sécurité : les bus de nuit. Pour compléter l’offre, ils circuleront comme lors d’une nuit de week-end classique, avec leurs fréquences habituelles, tout au long de la nuit. Suffisant pour rentrer quand la ville commence (à peine) à se rendormir.