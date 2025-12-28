Tout savoir sur les travaux et les fermetures qui vont marquer l’année 2026 dans les transports parisiens

Pour vous organiser, nous avons listé toutes les fermetures recensées à ce jour — d’autres sont susceptibles d’être annoncées au fil des mois.

Il est temps d’ouvrir le dossier des fermetures de 2026 ! Comme tous les ans, l’année sera marquée par une flopée de fermetures dues à des travaux et à des interventions sur le réseau. Les raisons ? Sa mise aux normes et son adaptation, à la fois aux nouvelles rames MP-19 et aux lignes du Grand Paris Express. Pour vous organiser, nous avons listé toutes les fermetures recensées à ce jour — d’autres sont susceptibles d’être annoncées au fil des mois.

Métro

Ligne 4



Du 6 au 24 juillet, fermeture de la ligne entre les stations Les Halles et Vavin.

Ligne 5



Fermeture du quai de la ligne à la station République du 22 juillet 2026 à avril 2027.

Ligne 8



Du 20 au 27 août, fermeture de la ligne entre les stations Balard et Concorde.

Fermeture du quai de la ligne à la station République entre le 22 juillet 2026 et avril 2027.

Ligne 12



Du 4 janvier au 12 avril, interruption du trafic sur toute la ligne dès 22 h les : 4, 7, 8, 11, 14, 18, 21, 22, 25, 28 janvier ; 1er, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 25 février ; 1er, 4, 8, 11, 15, 22, 25, 29 mars ; 1er, 5, 8, 12 avril.

Du 16 au 26 juillet, fermeture de la ligne entre les stations Jules-Joffrin et Concorde.

Fermeture de la ligne entre les stations Montparnasse et Saint-Lazare, deux à trois fois par semaine, à partir de 22 h, pendant six mois.

Ligne 13



Du 31 juillet au 17 août, fermeture de la ligne entre les stations Saint-Denis–Université et Porte-de-Saint-Ouen.

Les 28 février et 1er mars, fermeture de la ligne entre Asnières–Gennevilliers Les Courtilles et La Fourche.

Du 9 au 12 avril, fermeture de la station Plaisance.

Les dimanches 15 et 29 mars, 3 et 17 mai, 7 et 28 juin, fermeture de la ligne jusqu’à midi.

Du 6 au 9 août, fermeture de la station Porte-de-Vanves.

RER

RER A



Du 29 juin au 30 août, fermeture de la station Nation sur le RER A.



Du 8 au 23 août, fermeture de la ligne entre les stations Val-de-Fontenay et Noisy-le-Grand – Mont d’Est.

RER B



Du 25 juillet au 7 août, fermeture de la ligne entre les stations Gare du Nord et Bourg-la-Reine.

Du 8 au 16 août, fermeture de la ligne entre les stations Gare du Nord et La Croix-de-Berny–Robinson.

RER C



Du 5 au 30 janvier inclus, du lundi au vendredi dès 23 h, interruption du trafic entre Gare d’Austerlitz et les tronçons en direction de Juvisy et Pont-de-Rungis–d’Orly ; et entre Pontoise et Avenue Henri Martin.

Du 5 au 30 janvier inclus, du lundi au vendredi dès 23 h 45, interruption du trafic entre Javel et Saint-Quentin-en-Yvelines – Montigny-le-Bretonneux ; et entre Versailles-Château–Rive-Gauche et Javel.

Fermeture du tronçon entre Gare d’Austerlitz et l’ouest parisien du 15 juillet au 22 août.

RER D



Du 5 janvier au 31 janvier inclus, du lundi au vendredi de 23 h 15 à 4 h 40, interruption du trafic entre Gare de Lyon et les tronçons en direction de Corbeil-Essonnes et Melun.

Du 25 juillet au 16 août, coupure de la ligne dans Paris intra-muros.

RER E



Du 5 janvier au 13 février inclus, du lundi au vendredi dès 20 h 30, interruption du trafic entre Tournan et Nogent–Le Perreux.

Du 5 janvier au 13 février inclus, du lundi au vendredi dès 22 h 30, interruption du trafic entre Nanterre–La-Folie et Tournan.

Du 5 janvier au 30 janvier inclus, du lundi au vendredi dès 22 h 30, interruption du trafic entre Nanterre–La-Folie et Chelles–Gournay.

