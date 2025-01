Il y aura moins de places assises dans les nouvelles rames du métro en instance d’installation

Debout là-dedans ! Au milieu des multiples changements dans le quotidien des transports parisiens à venir cette année (tarif unique, nouvelle station…), les plus ferrovipathes auront remarqué que le réseau allait voir l’arrivée progressive d’une nouvelle génération de rames – la MF 19 pour Métro Fer appel d’offres 2019 – sur les lignes 3, 3bis, 7, 7bis, 8,10, 12 et 13. Une MAJ censée faire entrer le tromé dans une ère « + fiable, + confortable, + performant[e] » comme le rappelle la triade communicationnelle.

Sur les plans de ces MF 19, qui seront d’abord déployés sur la ligne 10, on découvre des rames à « boa » (comprenez sans séparation) formées de 4 à 5 voitures, une ventilation, des emplacements PMR et des prises USB. Mais la caractéristique qui interpelle le plus concerne la réduction du nombre de sièges dans les deux versions des MF 19, comme l’indique Île-de-France Mobilités au Parisien.

« C’est une décision surprenante »

Quand aujourd’hui, les rames comptent entre 39 et 54 places assises, elles proposeront à l’avenir 36 places (24 en dur et 12 strapontins) par voiture dans la version « confort » (lignes 3, 7, 10 et 12). Quant à la version « capacitaire » déployée sur les lignes 8 et 13 à forte affluence, elles n’en disposeront que de 28 (20 sièges et 8 strapontins).

Si le gestionnaire parle de vouloir fluidifier le trafic et assure avoir été en contact avec les assos d’usagers, Marc Pélissier, président de l’Association des usagers des transports, déclare de son côté dans 20 Minutes : « C’est une décision surprenante, on parle toujours plus d’une population vieillissante, de problèmes d’accessibilité, etc. Une réduction du nombre de places assises ne va pas vraiment dans ce sens. »