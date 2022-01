“Monte ton groupe” : le Supersonic lance un jeu de société autour du rock

Si les deux dernières années avaient été une partie de Monopoly, les salles de concert n'auraient cessé de tirer la carte “Allez en prison, sans passer par la case départ”. Afin de rentabiliser toutes ces heures loin des pogos transpirants, l'équipe de la bicoque rock du Supersonic a phosphoré et accouché avant Noël d'un jeu de société. Ça s'appelle “Monte ton groupe” et ça devrait parler aux esthètes du chiffre 27.

Le but du jeu est de monter un groupe de rock composé de légendes de la musique. Sur un plateau qui rappelle un peu le Trivial Pursuit, vous devrez répondre à tout un tas de questions (il y en a 900 !) sur soixante ans de culture rock, goupiller une formation qui ressemble à quelque chose et – but ultime – grimper sur la scène du Supersonic. Le jeu vous baladera dans tous les espaces du lieu avec quelques surprises dignes d'une soirée qui se respecte – du genre des cartes shots ou une embrouille en direct live.

On nous dit à la régie que l'un des impératifs du jeu sera de sélectionner des membres ayant officié dans différentes décennies. Soit la possibilité par exemple d'aligner une Janis Joplin avec Peter Hook (Joy Division et New Order), Liam Gallagher (Oasis) et Courtney Barnett. Il faudra vous délester de 36 € pour vous procurer le plateau. Un montant plus qu'acceptable qui vous fera patienter avant de pouvoir très vite (et définitivement ?) remettre les pieds dans cette salle mythique.

Pour commander le jeu, ça se passe par là.