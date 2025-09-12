À Montreuil, trois nouveaux lieux culturels ouvrent leurs portes pour la rentrée

Ici, c’est Montreuil ! En cette rentrée des classes 2025, la ville natale de Prince Waly, Adèle Haenel et Rébecca Chaillon frime particulièrement avec l’ouverture de nouveaux lieux culturels. Parmi les nouveautés du bottin montreuillois : la reprise d'un lieu culte ; une rue entière dédiée au réemploi et à la seconde main ; ou encore un lieu hybride entre salle de concerts et clubs caché dans un mythique cinéma de la ville.

La voilà, l’info principale du mercato des salles de concert grand-parisiennes de moins de 500 places. Depuis le 4 septembre, le Chinois, emblématique salle/club montreuilloise, a rallumé les potards sous l’autorité d’une nouvelle équipe formée de trois anciens membres de l’International, institution rock d’Oberkampf contrainte de fermer au printemps dernier pour malfaçons. « C’est un nouveau défi pour nous, une nouvelle ville, une jauge plus conséquente aussi », annoncent avec envie Tom Picton, Tom D et Rémi Laffitte, qui composent le nouvel organigramme, respectivement à la prog, à la prod et à la com. « Sur les concerts, ça va pas mal changer, à la fois dans la fréquence et l’esthétique, globalement plus rock », détaille Tom Picton. Les nuits seront encore et toujours traversées par des sonorités venues du monde entier, tout en mettant en avant les artistes et collectifs électroniques locaux. Quid des anciens ? Laissez-nous rêver d’un retour ponctuel de La CREOLE, pour une date intimiste là où tout a commencé.



Quand ? En fonction des concerts

Où ? 6 place du Marché, 93 100 Montreuil

Quasi dix ans après sa création, l’estimable salle montreuilloise va ouvrir un second espace, le Bal Chavaux, au pied du métro Croix de Chavaux. Un cadastre bien connu des locaux puisqu’il accueillait jusqu’à son déménagement en 2015 l’historique complexe du cinéma Méliès, façonné au début des années 1970 par l’architecte compagnon de route de la ville Claude Le Goas. À partir de cet automne, le Bal Chavaux offrira trois salles et un max d’ambiances. L’ex-grande salle du ciné, jaugée à 500 places, et dont les photos en chantier laissent voir un espace en partie encaissé, accueillera aussi bien des concerts que des soirées club. Pour la BO, celle-ci flirtera du côté des « musiques actuelles et émergentes, du hip-hop aux musiques électroniques en passant par l’hyper-pop ». La ligne toujours de très bon goût de la Marbrerie laisse présager de belles choses.Mais ce sont les deux autres salles qui différencient ce Bal Chavaux de la maison-mère. Celles-ci seront en effet consacrées à l’enseignement de la danse, avec une collab' avec le conservatoire voisin de danse Pina Bausch, et son bâtiment aux singulières capsules rouges. Vivement l’ouverture du bal !



Quand ? ouverture prévue à l'automne 2025.

Où ? Place Jacques-Duclos, 93 100 Montreuil.

© La Marbrerie

Montreuil montre l’exemple. Pour la rentrée des classes, la ville du 93 a inauguré en son sein un village (piéton!) d’un nouveau genre, inclusif et durable, au cœur de la ZAC Fraternité, non loin du métro Robespierre. Soit 1800 mètres carrés de boutiques associatives de seconde main (mode, mobilier, livre, audiovisuel…), un café-cantine accueillant concerts, expos et autres événements, et un grand atelier partagé pour permettre à tous de redonner une nouvelle vie aux objets. Porté par neuf assos spécialistes du réemploi (L’Atelier R-ARE, Emmaüs Coup de Main, Emmaüs Défi, Envie, La Collecterie, Neptune, La Ressourcerie du Spectacle, La Recyclerie sportive, le REFER), La Venelle et ses différents espaces ont ouvert leurs portes début septembre. Du côté de La Parallèle, le café-cantine de La Venelle, on vous invite à vous asseoir sans vous obliger à consommer. Tout un chacun peut s’y installer pour lire, travailler… Ou s’initier à différentes pratiques, comme la couture ou la broderie, à la faveur d’ateliers proposés chaque semaine, et à tout petit prix s’il-vous-plait (à partir de 5€) ! Des projections de films ou documentaires y seront également organisées, ainsi que des concerts et expositions. Longue vie à La Venelle.

Où ? La venelle - Village du réemploi solidaire, 198 rue de Paris, Montreuil, 93.

Quand ? Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 19h.