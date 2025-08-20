Musique et lutte sociale : les conférences et les concerts à voir absolument à la Fête de l’Huma 2025

Des chapiteaux partout, l’odeur de merguez qui vous colle à la peau, des gens qui revendiquent au micro : la 90e édition de la Fête de l’Humanité, qui aura lieu du 12 au 14 septembre sur l’immense base aérienne 217 au Plessis-Pâté (91), ne surprendra personne (enfin, sauf si c’est votre première) – et en plus, y a des soirées techno !

Rendez-vous de la rentrée des adhérents du Parti communiste, la Fête de l’Huma draine toute une population en quête de justice sociale et climatique venue respirer un petit fumet contestataire (et peut-être plus suivant ce qu’il se passera le 10 septembre). Et elle sera servie cette année avec des conférences qui devraient faire salle comble.

En septembre, la Base 217 accueillera notamment Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies pour les Territoires palestiniens, soumise à des sanctions américaines depuis le mois de juillet ; le militant écologiste Paul Watson, figure de la défense des baleines, détenu au Groenland pendant cinq mois ; la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi, ou encore le très médiatique historien Patrick Boucheron. De quoi nourrir sa fibre militante pour le reste de l’année.

La programmation musicale n’est pas mal non plus avec vendredi le duo hyperpop français Ascendant Vierge, la Boss Lady Theodora, le rappeur Youssoupha ou le DJ pionnier Manu le Malin. Le samedi, on ne manquera pas le show du rappeur star Fianso, le DJ set tout en French Touch de Cassius ou la légende du folk Patti Smith, sans oublier la reformation du Saïan Supa Crew pour les 25 ans de l’album KLR – Angelaaaaa !

Enfin, le dimanche, il ne faudra pas louper l’adaptation scénique de La Haine, le film culte de Mathieu Kassovitz, ou, plus réjouissant, le concert du solaire Malik Djoudi. Et pour se marrer, il y aura aussi Waly Dia qui viendra jouer son one man show Une Heure à tuer. Danser, rire, réfléchir, ça doit être ça, l’humanité.

Où ? Base 217, 91220 Le Plessis-Pâté.

Quand ? vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025 (12h-4h).

Combien ? Billet nuit : 25 € (à partir de 22h30, jusqu’à 4h). Pass 3 jours : 65-70 €. Billetterie ici.